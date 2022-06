Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) a avisé la population québécoise, jeudi, de ne pas consommer les mélanges de mangues en pots de verre de la marque TNT Palace, qui font l’objet d’un rappel.

Le produit n’a pas été conditionné de façon à assurer son innocuité et pourrait être contaminé, a averti le MAPAQ par voie de communiqué.

«Même si le produit visé ne présente pas de signe d'altération ni d'odeur suspecte, sa consommation peut représenter un risque pour la santé. Il est à noter qu'aucun cas de maladie associée à la consommation de cet aliment n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent», a affirmé le ministère.

Les mangues ont été vendues jusqu’au 9 juin dans la province. Les pots sont munis d’un couvercle bleu et blanc et vendus à la température ambiante. L’étiquette comporte les mentions «TNT Palace» et «Nourriture des Caraïbes», rapporte le MAPAQ.

L’entreprise a donc procédé au rappel des pots de mangues et a convenu avec le ministère et la Division de l’inspection des aliments de la Ville de Montréal de «diffuser cette mise en garde par mesure de précaution».

Toute personne ayant ce produit en sa possession doit le retourner à l’établissement où elle l’a acheté ou tout simplement le jeter.