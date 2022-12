La Coalition anticapitaliste et écologiste contre la Conférence des parties (COP15) sur la biodiversité organise deux manifestations pour «bloquer la tenue» de l'événement au palais des congrès de Montréal.

Ces rassemblements se dérouleront le 7 et 9 décembre. Une troisième manifestation «de la société civile» est prévue le 10 décembre prochain, dans laquelle l'organisme prendra part également. D'autres mouvements de protestation pourraient s'ajouter dans les prochains jours.

L'organisme s'attend à une participation massive de 19 500 étudiants, qui se sont dotés d'un mandat de grève au moins pour la première journée de la COP15 le 7 décembre, dit-on.

Ils dénoncent notamment «l'hypocrisie» des gouvernements quant à la tenue de ce type d'événement axé sur l'environnement.

«J'ai particulièrement hâte de prendre la rue. Ça fait des mois qu'on monte cette campagne contre la COP15 puis on voit finalement le bout du tunnel, bien que la lutte pour la protection de la biodiversité ne fasse que commencer», a déclaré Richard Composte, une militante de la Coalition anticapitaliste et écologiste contre la COP15.



Des miliants écologistes utilisent l'art de rue et le théâtre engagé comme outils de contestation, le deux décembre 2022. | Crédit photo: La Coalition anticapitaliste et écologiste contre la COP15

Lors de la journée d'ouverture de la COP15, trois départs de manifestants sont prévus dans la matinée: un à la Place d'Armes, un autre au cégep du Vieux-Montréal et un dernier devant l'Université du Québec à Montréal. L'organisme invite la population à y participer, dans le but de «d'avoir le plus monde possible pour paralyser le centre-ville pour l'avant-midi».

La seconde manifestation prévue par l'organisme débutera le 9 décembre à 15h au Carré Saint-Louis.

Entre 500 et 1000 policiers vont se relayer 24 heures sur 24 pour assurer la sécurité du périmètre qui entoure le bâtiment. En plus des manifestants, on s'attendrait à environ 15 000 participants, incluant des ministres de l'environnement, des militants, des experts et des représentants de la société civile.

Au bulletin Noovo Le Fil Week-end, le chef de la direction des commissionnaires du Québec, Marc Parent, avait confié espérer que «les manifestations se feront dans l’ordre et qu’il n’y aura pas de blessés à la fin».

Avec les informations de Marie-Michelle Lauzon pour Noovo Info