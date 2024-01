La prochaine fois que vous serez au Centre Bell pour un match des Canadiens de Montréal, vous pourrez boire dans les nouveaux verres en aluminium de Rio Tinto produits au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Ils sont à faible teneur en carbone, recyclables à l’infini et fait d’aluminium produit localement dans les installations alimentées à l’hydroélectricité de Rio Tinto.



Ces verres en aluminium devraient remplacer 1,5 million de verres en plastique à usage unique par an, ce qui élimine 24 tonnes de déchets plastiques de l’environnement.

« Grâce à ces nouveaux verres, nous sommes fiers de mettre littéralement entre les mains de nos clients du Centre Bell les efforts conjoints que nous déployons pour un avenir plus vert. », a déclaré Daniel Trottier, vice-président exécutif et chef des opérations et des infrastructures du Groupe CH.

Le nouveau design des verres recyclables illustre d’un côté des fans applaudissant lors d’un événement, tandis que l’autre met de l’avant les employés de Rio Tinto devant un barrage hydroélectrique.

Dès mars 2023, les Canadiens ont mis fin à l’utilisation du plastique à usage unique dans toutes les concessions, les loges et les restaurants du Centre Bell. Les partisans pourront recycler leur contenant dans l’un des bacs prévus à cet effet un peu partout à travers le Centre Bell ou simplement le garder.

Ils seront disponibles au Centre Bell dès ce soir lors du match des Canadiens de Montréal contre les Sénateurs d’Ottawa.