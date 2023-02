La Ville de Sainte-Julie aura ses propres pompiers à temps plein, l'an prochain.

Le Service de sécurité incendie municipal sera en caserne 24 h sur 24, 7 jours sur 7, à compter de l'automne 2024, au troisième trimestre.

En plus, les pompiers seront en mesure d'offrir un service de premier répondant rehaussé au niveau 2 notamment pour des interventions de réanimations, chocs anaphylactiques et traumatismes tels que, des fractures et des coupures.

Actuellement, la garde interne est à temps partiel, 12 h par jour, 7 jours sur 7, du lundi au vendredi de 9 h à 21 h et le samedi et dimanche de 6 h à 18 h.