Des chiens de recherche effectuant des fouilles sur le terrain de l'ancien Hôpital Royal Victoria à Montréal ont découvert des preuves de restes humains, selon un nouveau rapport.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

Un groupe d'aînés autochtones affirme que le site contient des tombes non marquées d'enfants autochtones décédés à la suite d'expériences de contrôle mental qui ont eu lieu dans les années 1950 et 1960 dans un institut psychiatrique affilié à l'ancien hôpital.

Les Mères Mohawks ont obtenu une injonction en octobre dernier pour suspendre les travaux de fouille effectués par l'Université McGill sur le site afin d'agrandir son campus avec un nouveau pôle de recherche, d'enseignement et d'apprentissage. Les deux parties ont convenu en avril de mener des recherches sur d'éventuelles tombes non marquées.

Jeudi, un rapport présenté à la Cour supérieure du Québec indiquait qu'une équipe de trois chiens de recherche avaient localisé une zone sur le site contenant potentiellement des restes humains près du pavillon Hersey, une résidence pour infirmières.

«Étant donné que trois équipes de chiens distinctes ont indiqué indépendamment le même emplacement avec une TFR [Réponse Finale Entraînée], nous sommes certains que l'odeur de restes humains se trouve dans cette zone», indique le rapport de l'Association de recherche et de sauvetage canin d'Ottawa Valley.

Un berger allemand, un berger hollandais et un malinois ont fouillé le site le 9 juin, aux côtés de leurs conducteurs de chiens, d'archéologues et de deux surveillants culturels kanien'kehá:ka Kahnistensera.

Me Julian Falconer, avocat de l'Interlocuteur spécial indépendant pour les enfants disparus et les sites de tombes et sépultures non marquées associés aux pensionnats autochtones, intervenant dans les procédures judiciaires, est responsable de superviser la recherche.

«Il est très important de comprendre que cela ne signifie pas nécessairement qu'il y a des corps humains dans la zone identifiée par les trois équipes, mais leur fonction est certainement d'identifier une odeur spécifique et une zone cible, et ces trois ensembles de chiens l'ont fait», a-t-il déclaré lors d'une interview jeudi.

Les Mères Mohawks affirment qu'elles ont des preuves de tombes provenant d'un survivant des expériences de contrôle mental MK-Ultra menées à l'Institut Allan Memorial sur le terrain du Royal Victoria.

Le Canada et la CIA auraient financé des expériences psychologiques préjudiciables sur des patients vulnérables, comprenant des médicaments expérimentaux et des séances d'électrochocs.

La découverte des chiens de recherche constitue un développement majeur dans la saga du projet de construction, auquel les Mères Mohawks s'opposent depuis 2015.

«Bien sûr, cela n'a fait qu'augmenter l'anxiété et les préoccupations des Mères Mohawks. Et ce que vous voyez maintenant se dérouler en temps réel et qui s'est joué devant les tribunaux aujourd'hui est le niveau de perturbation que cela cause», a déclaré Me Falconer.

Kwetiio, une Mère Mohawk, a déclaré à CTV News que dans un scénario idéal, il n'y aurait pas de tombes non marquées sur le terrain de l'ancien hôpital, mais la découverte récente apporte un certain «soulagement» aux peuples autochtones, car cela confirme probablement que ce qu'ils disaient depuis le début est vrai.

«Ils se sentent crus, ce n'était pas seulement des paroles en l'air, cela a abouti à quelque chose. Ce soulagement, ce réconfort de savoir que quelqu'un a écouté et a fait quelque chose à ce sujet et que nous allons y remédier. Cela va être traité», a déclaré Mme Kwetiio.

Elle a déclaré que les aînés autochtones qui plaident pour la suspension des travaux se réuniront dans les prochains jours pour décider des prochaines étapes.

Les Mères Mohawks cherchent également à résoudre les problèmes liés à la sécurité inadéquate sur le site et au non-respect des protocoles culturels.

Prochaine étape des travaux : le radar

L'Université McGill déclare qu'elle est prête à passer à la deuxième étape des investigations : le radar de pénétration du sol. «Cela devrait commencer plus tard cet été», a déclaré l'université dans une déclaration à CTV.

Le site lui-même est détenu par la Société québécoise des infrastructures, chargée du réaménagement des terres. McGill prévoit d'utiliser environ 15 % des terres pour l'enseignement et la recherche.

L'université renouvelle également son engagement à respecter un accord selon lequel des «surveillants culturels autochtones», nommés par les Kanien'kehá:ka Kahnistensera, seront présents sur le site pendant l'enquête.

«McGill respecte pleinement l'accord», a écrit McGill.

Avec les informations de La Presse canadienne.