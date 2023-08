Il y aura bientôt plus de cônes orange au cœur du centre-ville de Montréal. Une nouvelle phase de construction est prévue de commencer la semaine prochaine sur la rue Sainte-Catherine entre les rues Peel et Mansfield.

Mardi, les équipes étaient déjà en train de bloquer les intersections, d'installer des clôtures et de retirer les parcomètres. En plus de refaire la chaussée, les travailleurs creuseront profondément sous terre pour remplacer à la fois le système d'eau et d'égouts.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

La complexité des passages souterrains et du système de câblage électrique à lui seul prolongera l'opération jusqu'à deux ans.

«Il y a des tuyaux très anciens, et nous voyons ce qui se passe lorsque les tuyaux explosent ou se cassent. Nous voulons absolument éviter cela. Surtout en centre-ville où il y a le métro et tant d'entreprises et de grandes compagnies», a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Contrairement à la première phase du projet entre les rues Mansfield et Bleury, les équipes de construction travailleront 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui devrait avoir un impact important sur les entreprises.

La plupart des magasins de la région sont des chaînes corporatives qui n'ont pas souhaité commenter l'impact potentiel sur leurs activités.

Mais l'association des commerçants affirme avoir conclu un accord avec la ville pour aider ceux qui sont touchés par le manque de stationnement et de passage piétonnier.

«C'est un tout nouveau programme où nous donnons 5 000 dollars à chaque commerçant. Ils sont tous éligibles sans aucune preuve de perte de bénéfices, et après cela, ils peuvent faire une demande pour l'autre programme où ils peuvent recevoir jusqu'à 40 000 dollars s'ils ont subi une véritable perte de bénéfices causée par les travaux», a déclaré Luc Rabouin, membre du comité exécutif.

La circulation des véhicules est déviée autour du chantier.