Environnement Canada surveillait jeudi après-midi la formation d'orages violents dans le sud et le centre du Québec. Une alerte a été lancée vers 15 h 30 dans plusieurs secteurs. Elle a néanmoins été levée peu après 16 h dans la plupart des endroits.

La région d’Ottawa-Gatineau demeure néanmoins sous le coup d’une alerte pour «un orage dangereux pouvant produire de la pluie causant des inondations», précise Environnement Canada.

«Les pluies torrentielles causeront probablement des crues soudaines et une accumulation d’eau sur les routes. Les ponts, les ponceaux, les bâtiments et les personnes peuvent être emportés par les eaux des rivières et des ruisseaux dont le niveau monte rapidement», est-il indiqué.

Jusqu’à 75 mm de pluie pourrait tomber par endroits.

Lanaudière, ainsi que, plus tôt, les régions de Montréal et ses rives nord et sud, La Tuque et l’ouest du lac Saint-Jean, étaient en alerte pour des orages violents «pouvant produire des rafales très fortes, de la grêle pouvant atteindre la taille d’une pièce de cinq cents et de la pluie forte».

L’agence indique que ces orages comportent le risque de produire des tornades.

Une alerte de tornade a d’ailleurs été brièvement publiée vers 15 h 05 pour les secteurs de Saint-Jérôme et Saint-Eustache, dans les Basses-Laurentides.

Une veille d’orages violents demeure en vigueur dans d’autres régions du Québec, notamment dans une partie de l’Outaouais et des Laurentides, la Montérégie, l’Estrie, le Centre-du-Québec, la Mauricie, Chaudière-Appalaches, la Capitale-Nationale et le Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Vers 13 h, les météorologues d’Environnement Canada surveillaient un orage qui risquait de donner de la grêle de plus de 2 cm en Outaouais.

«La ligne d’orages violents s’étend des environs d’Ottawa et de Gatineau vers le sud-ouest jusqu’à l’ouest du comté de Lanark. Danger : rafales à 90 km/h, 40 mm de pluie et possiblement jusqu’à 125 mm par endroits», a fait savoir l’agence fédérale dans son avis.

«D’importantes quantités de pluie ont été enregistrées à Ottawa depuis midi. La station météorologique automatique d’Ottawa a enregistré 48,7 millimètres en une heure. Les pluies torrentielles peuvent causer des crues soudaines et une accumulation d’eau sur les routes.»

Les orages ne devraient néanmoins n’être que passagers. Sur sa carte du potentiel orageux pour jeudi soir et vendredi, le risque est considéré comme faible et est concentré sur le sud du fleuve Saint-Laurent de Trois-Rivières à Rimouski.

Sur X, l’ancien Twitter, l’Aéroport international Montréal-Trudeau a prévenu que «pour des raisons de sécurité, la foudre pourrait perturber l’horaire des vols, les opérations au sol et la livraison des bagages».

«Vérifiez l’état de votre vol auprès de votre compagnie aérienne avant de vous rendre à l’aéroport», a recommandé l’aéroport sur son compte officiel.

Des «arrêts intermittents au sol» sont aussi prévus à l’aéroport international d’Ottawa, peut-on lire sur son compte X. «Les vols se dérouleront normalement lorsque la sécurité sera assurée», est-il ajouté.