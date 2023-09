Pour dénoncer l'«éco-blanchiment» et le «financement sale» des Hautes Études commerciales (HEC) à Montréal, un groupe de manifestants a aspergé les vitres d'une façade de l'institution universitaire de peinture verte dans la nuit de mercredi à jeudi.

Le groupe de militants a également inscrit le slogan «le capitalisme ne sera jamais vert» tout près de l'entrée visée par l'acte de «désobéissance civile».





Dans un communiqué non signé, on indique que le HEC manque de cohérence dans sa «volonté d'inscrire la valorisation de la responsabilité sociale, du développement durable et de l’éthique» en raison de ses partenariats avec des multinationales comme RBC ou Pepsico notamment.

«Ces entreprises participent à l'écocide en cours», ajoute-t-on. Selon le groupe, la collaboration entre HEC Montréal et ces entreprises est une preuve que «l'écologie n'est pas une priorité».

On exige que l'université se retire de ses partenariats si elle veut démontrer son sérieux dans sa volonté d'appuyer la transition écologique. «De plus, elle doit encourager par ses actions et son programme éducatif un autre type d'économie et de modèle de société», écrit-on.

La réponse du HEC

Joint par Noovo Info, le HEC dit avoir constaté le méfait jeudi matin et des équipes ont été déployées afin de nettoyer l'espace concerné.



«Nous désapprouvons les actes violents et privilégions le dialogue», a réagi l'établissement d'enseignement dans une réponse par courriel.

HEC Montréal affirme être à l'écoute de sa communauté, de son environnement et des grands enjeux de la société.

«HEC Montréal est très consciente des enjeux en matière de transition durable, elle s'adapte et réalise un travail continu en ce sens. Elle s’est notamment dotée d’un plan d’action en développement durable, responsabilité sociale et éthique (2022-2025). Son action est aussi guidée par des principes pour l’investissement responsable (PRI) et des facteurs environnement, sociaux et de gouvernance (ESG), pour la mise en place de cibles et actions en la matière», a-t-on mentionné.