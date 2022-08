Le bureau de circonscription du député libéral Enrico Ciccone, dans l'arrondissement montréalais de Lachine, a été la cible de cambrioleurs et de vandales dans la nuit de mardi à mercredi.

Selon les premières informations disponibles, des ordinateurs auraient été volés et des classeurs, pourtant fermés à clé, auraient été ouverts de force.

M. Ciccone croît que les voleurs ont défoncé le mur mitoyen d’un commerce voisin afin de s’introduire dans son bureau. En plus de causer beaucoup de dommages matériels, les voleurs seraient partis avec le serveur qui enregistre toutes les images vidéos des caméras de sécurité.

Le député de Marquette avait reçu des menaces par téléphone récemment et devant cette accumulation, les policiers de Montréal ont remis l'enquête entre les mains de la Sûreté du Québec, mais on ne sait pas si les deux événements sont reliés.

Le député libéral s’explique mal cette situation, qui pour lui, est une «atteinte aux services aux citoyens» et que cet acte est «tout à faire incompréhensible».

«Je suis extrêmement peiné et inquiet, particulièrement pour mes employés et les citoyens qui nous font confiance. Un bureau de comté, c’est la maison des citoyens. Ce devrait être intouchable. On est là pour servir les gens», a exprimé M. Ciccone.

La cheffe libérale, Dominique Anglade, a fait part de son désarroi sur les médias sociaux, dénonçant «la violence, les menaces et l'intimidation».

Mme Anglade affirme que «la meilleure réponse, c'est de continuer à se tenir debout pour ce en quoi on croit!»

