Des suspects sont activement recherchés par la Division des enquêtes Montérégie-Est de la Sûreté du Québec (SQ) pour s'être introduits par effraction dans une résidence ainsi que pour méfaits et vol durant la période des Fêtes, l'an dernier. Il ne pourrait en fait s'agir que d'un seul suspect – la SQ n'en était pas certaine au moment d'écrire ces lignes.

Du 24 au 26 décembre 2022, les voleurs se seraient introduits dans une résidence privée sur la rue Monseigneur Desmarais à Upton, près de St-Hyacinthe. Ils l'auraient saccagée, en ouvrant tous les robinets et en bouchant toutes les sorties d'eau. Ils auraient également volé de l'argent.

Les dommages causés s’élèvent à des milliers de dollars.

Les malfaiteurs auraient profité de l'absence des propriétaires de l'endroit.

«Ça frappe l'imaginaire. On se rappelle du populaire film «Maman, j'ai raté l'avion». Les "casseurs flotteurs", c'était le marque de commerce de laisser couler l'eau dans les différentes pièces et de boucher les sorties d'eau pour causer des dommages importants. Alors vous devinerez la stupéfaction des personnes qui demeurent à cet endroit qui reviennent la journée du 26 décembre et constatent l'ampleur des dommages à leur résidence.» relate Audrey-Anne Bilodeau, sergente de la Sûreté du Québec.

Bien que les policiers aient fait du porte-à-porte dans le voisinage à la suite de l'événement, certaines personnes auraient pu ne pas être rencontrées ou contactées par les enquêteurs à ce jour, dit-on.

«Fort possiblement qu'on voulait faire du tort aux gens qui demeurent à cet endroit. Il y a des dommages très importants à cette résidence. Les enquêteurs mettent tous les efforts pour tenter de localiser la ou les personnes qui auraient pu faire cela.» ajoute Audrey-Anne Bilodeau.

Toute personne possédant de l’information sur cet événement est priée de communiquer avec la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264.