Deux agressions à l'arme blanche sont survenues mardi soir à Montréal, mais les événements ne seraient a priori pas liés selon le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). On rapporte deux blessés.



Le premier incident s'est produit vers 21h dans l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Les policiers ont été appelés à se rendre à l'angle des rues Hochelaga et Liébert concernant un homme de 57 ans ayant été blessé au haut du corps «par ce qui pourrait être une arme blanche».

Il a été transporté à l'hôpital et sa vie serait hors de danger.

Un périmètre de sécurité a été érigé afin de permettre aux enquêteurs d'analyser la scène. La porte-parole du SPVM, Jeanne Drouin, a indiqué qu'aucune arrestation n'avait été effectuée pour le moment.

La deuxième agression armée s'est produite vers 21h15 dans l'arrondissement de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève sur le boulevard Gouin Ouest entre les rues Paiement et Saint-Antoine.

Un homme de 19 ans a été atteint au haut et au bas du corps avec ce qui semble être une arme blanche. Il a été transporté dans un centre hospitalier, et son état de santé a été déclaré stable au courant de la soirée.

Aucune personne n'a été arrêtée en lien avec cet événement. La scène a été protégée et des enquêteurs ont été appelés sur les lieux afin de mieux comprendre les causes et circonstances entourant cet incident.