La Direction régionale de santé publique (DRSP) de Montréal a annoncé avoir répertorié un quatrième cas d’infection invasive à streptocoque du groupe A chez un enfant montréalais depuis la mi-novembre. Deux de ces enfants sont malheureusement décédés après avoir contracté l’infection.

«À titre de comparaison, durant cette même période en 2017-2021, on notait plutôt de 0 à 1 cas d'infections invasives parmi les enfants montréalais», précise la DRSP.

AVIS À LA POPULATION | Augmentation du nombre d’infections invasives streptocoque du groupe A chez les enfants montréalais.



Pour connaître les principaux symptômes, les personnes à risque et les recommandations: https://t.co/zW749D1J5y#SantéPubliqueMTL pic.twitter.com/3YHNFdJyqp — Santé Montréal (@santemontreal) December 16, 2022

Les enfants touchés ont entre 0 et 2 ans et il n’y aurait pas de lien épidémiologique entre les infections, d’après les enquêtes de la DRSP.

Pas seulement à Montréal

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué le 15 décembre qu’au moins cinq pays avaient signalé une hausse d’infection au SGA chez les enfants dans les dernières semaines.

Les symptômes du streptocoque du groupe A

Le streptocoque du groupe A (SGA) est une bactérie que l’on peut retrouver dans la gorge et sur la peau de personnes en santé. Dans les faits, 20 % des personnes en santé en sont porteuses sans être malades.

Si la bactérie peut occasionner des symptômes légers, comme des maux de gorge ou la scarlatine, elle peut aussi, pour certaines personnes, causer une infection plus grave.

À lire également :

Si le SGA pénètre sous la peau et cause une infection grave des tissus, on l’appellera bactérie «mangeuse de chair». Ce type d’infection a un taux de létalité oscillant entre 10 et 15 %.

Les principaux symptômes d’infection grave sont alors la fièvre, un malaise important, une douleur intense à l’endroit infecté avec une rougeur ou un bleuissement qui s’étend rapidement, la pneumonie et une infection du sang.

Le SGA peut se transmettre lors d’un contact avec des gouttelettes provenant du nez ou de la gorge de personnes gravement infectées, en entrant en contact avec des plaies cutanées infectées et, très rarement, en entrant en contact avec les gouttelettes d’une personne infectée, mais en bonne santé.

Comment traiter l’infection

Une infection au SGA peut se régler avec un traitement par antibiotique comme la pénicilline ou l’amoxicilline.

Les facteurs de risque

Être âgé de 65 ans ou plus

Infection récente par un virus respiratoire dont l’influenza ou syndrome d’allure grippal récent

Varicelle (infection récente)

Présence de certaines comorbidités (diabète, cancer, système immunitaire affaibli, malade pulmonaire chronique, maladie cardiaque chronique, etc.)

Grande consommation d’alcool

Personnes en situation d’itinérance

Utilisation de drogues incluant les drogues par injection

Présence de plaie(s)

Trauma récent (incluant un trauma non-pénétrant)

Infection cutanée (dermatite)

Infestation cutanée (ex. gale)

Maladie de la peau (ex. psoriasis, eczéma)

Contact étroit avec une personne infectée par le SGA

Chez les parents, il est conseillé de surveiller les symptômes de fièvre, maux de gorge, maux de tête et d’infection de la peau avec une douleur importante chez les enfants.

Pour la population générale, il est recommandé de rester à la maison en cas de maladie, de consulter un médecin en cas de symptômes s’apparentant au SGA, de se laver fréquemment les mains, de pratiquer une «bonne étiquette respiratoire» et de porter un masque dans les lieux intérieurs publics.