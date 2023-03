Un homme de Laurentides et un autre de Lanaudière seront accusés en lien avec le démantèlement d'un important laboratoire clandestin de transformation de cocaïne à Saint-Jérôme.

Jonathan Ranger, 43 ans de Saint-Colomban et André Chartrand, 50 ans, de Notre-Dame-de-la-Merci font face à plusieurs accusations incluant, trafic, possession dans le but d'en faire le trafic, production et complot.



Les deux hommes auraient été aux commandes du laboratoire caché dans un local commercial situé au 312 de la Poterie à St-Jérôme. Ce laboratoire opérait jusqu'à une opération policière menée en avril 2022. D'importantes quantités de cocaïne, des produits chimiques ainsi que de l'équipement avaient été trouvés sur place. Une maison de Blainville avait également été perquisitionnée.



Ces accusations sont l'aboutissement d'une enquête amorcée à l'automne 2021 par l'Unité mixte d'enquête sur le crime organisé.



Les deux hommes arrêtés sont connus des policiers pour des crimes similaires.

(Démantèlement d'un laboratoire clandestin à St-Jérôme en avril 2022 / Photo GRC)