Deux nouveaux établissements d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD) seront créés, selon le modèle de maison des aînés, sur le territoire du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal.

C'est ce qu'a annoncé mercredi la ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, Sonia Bélanger en compagnie du ministre responsable de la métropole et de la région de Montréal, Pierre Fitzgibbon, et l'adjointe gouvernementale pour les dossiers concernant la Métropole et députée d'Anjou-Louis-Riel, Karine Boivin Roy.

«Le déménagement des résidents des deux CHSLD actuels leur permettra de vivre dans de nouveaux milieux de vie qui correspondent à nos nouveaux standards du modèle des maisons des aînés. Notre vision de l'hébergement des aînés au Québec vise à changer la façon dont on donne les soins, dans un milieu davantage à échelle humaine», a indiqué la ministre Bélanger.

Le premier bâtiment sera construit sur le site de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal et permettra d'accueillir des aînés hébergés au CHSLD Jeanne-Le Ber.

Alors que les plans et devis sont en train de se finaliser pour ce projet, les travaux commenceront dans les prochaines semaines. Aussi, il est prévu d'y aménager un boisé urbain avec la transplantation de plus de 20 arbres déjà sur le terrain et la plantation de près de 300 nouveaux arbres. Le boisé sera intégré aux jardins communautaires déjà présents sur le site.

«Ces nouvelles installations selon le modèle de maison des aînés changeront le visage de l'hébergement de nos personnes aînées dans l'est de Montréal. Elles favoriseront l'épanouissement des résidents et leur permettront de vivre dans des milieux de vie qui correspondent à leurs besoins», a ajouté le ministre Fitzgibbon.

Le deuxième bâtiment sera construit en bordure de l'actuel CHSLD Benjamin-Victor-Rousselot et sera destiné pour les autres résidents du CHSLD Jeanne-Le Ber et ceux du CHSLD de Nicolet. L'établissement de Nicolet fermera définitivement ses portes après ce grand déménagement. Ce projet est toujours à l'étape de l'élaboration des plans et devis.

«C'est une excellente nouvelle pour toutes les personnes aînées de la métropole ainsi que leurs proches. [...] Je suivrai avec attention les autres étapes de ces projets de reconstruction», a mentionné l'adjointe gouvernementale Karine Boivin Roy.

