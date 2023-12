Deux patients sont décédés dans la salle d’urgence de l’hôpital Anna-Laberge de Châteauguay au cours de la dernière semaine, a confirmé l’établissement.



Dans un courriel transmis à Noovo Info, la direction des communications et des affaires publiques du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Ouest, dont fait partie l’hôpital, a reconnu vivre «une situation de fort achalandage et le temps d’attente est très élevé».

Pour remédier à cette situation, des rencontres ont été organisées avec le ministère de la Santé et des Services sociaux et avec les autres CISSS de la Montérégie, peut-on également lire. D’autres rencontres sont également prévues en début de semaine.

En raison de l’enquête portant sur ces deux événements, le CISSS de la Montérégie-Ouest a indiqué qu’il ne ferait pas davantage de commentaires et qu’il offrait ses sympathies aux familles concernées.

«Nous prenons ces situations très au sérieux et allons collaborer pleinement aux enquêtes en cours.» - Extrait d'un courriel du CISSS de la Montérégie-Ouest envoyé à Noovo Info

Du côté des syndicats des employés, on estime que l’achalandage monstre met une pression additionnelle sur le personnel de l’hôpital, alors qu’il devient difficile de trouver une place pour tous les usagers.

Selon le président-directeur général du conseil pour la protection des malades, Paul G. Brunet, les deux patients qui ont perdu la vie ont probablement bien été triés. Toutefois, avec les patients d’un âge avancé, il est important de vérifier leur état de santé régulièrement, car il peut évoluer rapidement.

«Les standards sont explosés partout», exprime M. Brunet.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a de son côté visité l’hôpital Anna-Laberge dimanche. «Les événements rapportés sont extrêmement inquiétants. Nos pensées sont avec les familles», a-t-il déclaré, en ajoutant vouloir «prendre le pouls de ce qui s’est passé sur le terrain».

«Une chose est certaine: nous voulons améliorer la situation dans nos salles d’urgence», a-t-il poursuivi.

Il est à noter que l’hôpital Anna-Laberge a la réputation d’avoir l’un des temps d’attente dans les salles d’urgence les plus élevés de la province. D’après un sondage de l’Institut économique de Montréal, le temps moyen passé dans les urgences de l’hôpital était de 10h27 en 2022, comparativement à une moyenne de 5h11 dans la province.

Avec des informations de CTV News, et la collaboration d'Alex Sauro, Noovo Info