La GRC a déposé des accusations visant deux présumés trafiquants d'armes à feu de la Montérégie.

Jordan Madden, 29 ans, et Joshua Madden, 31 ans, tous deux de Vaudreuil-Dorion, comparaîtront, demain, au palais de justice de Valleyfield.

Ils feront face à sept chefs d'accusation en lien avec la possession, l'entreposage, le trafic et la cession d'armes à feu.

Crédits photos: Twitter | GRC Québec

Ces accusations font suite à une importante saisie d'armes à feu réalisée dans une résidence de Vaudreuil-Dorion, le 30 novembre dernier.

Les policiers ont saisi 37 armes à feu, pièces d'arme et accessoires militaires, plus de 10 000 munitions, quelque 200 chargeurs à haute capacité ainsi que du matériel associé à des idéologies d'extrême droite.

Crédits photos: Twitter | GRC Québec

Enquête

En novembre 2022, la GRC a entamé une enquête à la suite d'une interception de colis par l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). La collaboration entre Postes Canada et la GRC a permis d'identifier une séquence d'activités suspectes en lien avec des colis destinés à Jordan et Joshua Madden. Ceux-ci provenaient notamment de commerces d'armes à feu et d'équipement militaire.

Crédits photos: Twitter | GRC Québec

Les accusés s'approvisionnaient à partir de diverses plateformes en ligne provenant de compagnies légitimes et de vendeurs illégaux, et ce, à l'échelle internationale. Les armes étaient ensuite vendues sur le marché illégal canadien.