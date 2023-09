À 51 ans, Donald Brashear n’en a pas fini avec le hockey. L’ancien attaquant des Canadiens de Montréal se joint aux Marquis de Jonquière dans la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH), a annoncé l’équipe mardi.

Chez les Marquis, on semble se pincer d’être parvenu à attirer l’ex-dur à cuire du CH, qui a disputé 1025 matchs dans la Ligue nationale de hockey (LNH) dans l’uniforme montréalais, ainsi que ceux des Canucks de Vancouver, des Flyers de Philadelphie, des Capitals de Washington et des Rangers de New York entre les saisons 1993-1994 et 2009-2010.

«Pour moi, c’est comme dire wow! J’ai réussi à convaincre Donald de se joindre à nous», a commenté le directeur général Bob Desjardins dans un communiqué.

«Oui, il a 51 ans, mais c’est incroyable qu’il soit encore autant en forme», a ajouté Bob Desjardins. «Moi j’ai 56 ans et j’ai de la misère à mettre mes bas le matin. Ce n’est vraiment pas quelque chose qui me dérange et tous les gars qui sont dans cette chambre l’ont bien accueilli ce weekend.»

Pour sa part, Brashear est «bien content de faire partie des Marquis de Jonquière».

«Ça va être un plaisir pour moi d’apporter mon aide à l’équipe, en espérant gagner une coupe.» - Donald Brashear

Il faudra voir si cette aide proviendra de la productivité offensive de Brashear ou de ses qualités de redresseur de torts. Il a totalisé 2634 minutes de pénalité pendant sa carrière dans la LNH. Selon un décompte officieux du site spécialisé HockeyFights.com, l’ailier de 6 pi 3 po et 238 lb a pris part à 227 bagarres dans la LNH, en saison régulière et en séries.

Brashear aurait aussi livré six combats dans la LNAH depuis la saison 2010-2011, ligue dans laquelle il a porté les couleurs du CGI de Sorel-Tracy, du 3L de Rivière-du-Loup et du Assurancia de Thetford Mines – la dernière équipe pour laquelle il a joué dans la LNAH, en 2015-2016.

Entre 2019 et 2023, Brashear a joué avec le Black Jack de Wendake dans la LHSLF.

Bien que Brashear a gagné plus de 15 millions de dollars au cours de sa carrière de joueur, il aurait connu des problèmes financiers et juridiques après sa retraite de la LNH.

En 2019, plusieurs médias avaient rapporté que l’ancien bagarreur travaillait dans un restaurant Tim Hortons à Québec pour venir en aide à un vieil ami et ancien joueur de la LNH, Pierre Sévigny. Il avait été repéré par des clients surpris en train de servir des clients à la fenêtre du service au volant du restaurant.

Brashear est né aux États-Unis, mais a grandi à Val-Bélair, près de Québec.

Avec de l'information de CTV News.