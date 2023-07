Une femme de 56 ans et sa fille âgée de 12 ans ont été assassinées et leurs cadavres ont été trouvés en début de nuit, jeudi, à l’intérieur d’une résidence de l’arrondissement de Lachine, dans le sud-ouest de Montréal. Le corps de celui qui est considéré comme le suspect dans ce double meurtre a été retrouvé plus tard dans la journée.

De nombreuses questions demeurent en suspens dans l’enquête policière à ce stade-ci, a rapporté une porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Mariane Allaire-Morin, lors d’un point de presse.

«(Le SPVM est en train) d’analyser les corps pour savoir qu’est-ce qui a pu se produire dans ce logement, dit-elle. Est-ce que ça s’est produit cette nuit? Est-ce que ça fait quelque temps que ça dure ? On ne peut pas avoir la réponse pour le moment. Ce sont des démarches d’enquête qui sont en cours.»

Double meurtre à Lachine:le corps repêché vers 16h près de l’ancienne marina à Lachine serait le corps du suspect recherché. Il s’agirait d’un membre de la même famille, selon nos informations. La mère de 52 ans et sa fille de 12 ans seraient mortes par strangulation. #NoovoInfo pic.twitter.com/yRLkkjys4g — MarieMichelle lauzon (@mmlauzon) July 28, 2023

Mme Allaire-Morin a révélé que le véhicule familial a été retrouvé abandonné à Montréal. Le dossier de la police à ce sujet faisait aussi état d’une personne portée disparue.

En fin d’après-midi, le corps d’un homme de 59 ans a été repêché dans les eaux près du chemin des Iroquois, dans l’arrondissement de Lachine. Il s’agit de «l’individu recherché dans le dossier du double homicide», a indiqué le porte-parole au SPVM, Julien Lévesque, jeudi soir.

«Nous confirmons que l’homme retrouvé sans vie dans les eaux avait un lien conjugal avec la femme de 56 ans et un lien parental avec la jeune fillette de 12 ans», a-t-il mentionné.

Le SPVM raconte que vers minuit 15, la disparition d’une personne lui a été rapportée.

Environ une heure et 15 minutes plus tard, cette information a mené des policiers à se présenter à une maison de la Terrasse J.-S.-Aimé-Ashby, dans un secteur résidentiel de Lachine.

Ils ont fait la découverte des deux corps inanimés; les décès ont été constatés sur place.

Un vaste périmètre de sécurité a été érigé autour de la résidence de la Terrasse J.-S.-Aimé-Ashby. Des enquêteurs de l’escouade des crimes majeurs du SPVM ont entrepris leur travail dans le but de résoudre cette affaire et un poste de commandement mobile a été stationné sur les lieux.

Des techniciens en identité judiciaire ont été appelés sur la scène du crime pour passer l’intérieur de la maison au peigne fin. Entre-temps, des personnes du voisinage ont été interrogées par des policiers.