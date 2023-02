Pierre Ny St-Amand, le chauffeur accusé d'avoir foncé dans une garderie au volant d'un autobus de la Société de transports de Laval (STL), mercredi, fait face à neuf chefs d'accusation.



L'accusé âgé de 51 ans a comparu devant le juge Serge Cimon en visioconférence depuis sa chambre de l’hôpital du Sacré-Cœur, mais ne répondait d'abord que par hochements de tête, sans dire un mot.

Il est accusé de deux chefs de meurtre au premier degré, d'une tentative de meurtre, de deux voies de fait graves et de quatre voies de fait. La plupart des victimes étaient des enfants.

Selon ce qu'a rapporté la procureure Me Karine Dalphond, de la Direction des poursuites criminelles et pénales (DPCP), le juge Cimon a déterminé que l'accusé est apte à subir un procès, mais le dossier a été reporté au 17 février prochain. Ny St-Amand comparaîtra en personne, à la demande de son avocat, Me Julien L'Espérance.

Pendant la comparution, l'accusé a frappé un policier qui était assigné à sa surveillance.

À lire également:

Selon des parents, l'homme aurait volontairement foncé sur la Garderie éducative Sainte-Rose de Laval, vers 8h30, enlevant la vie à deux jeunes enfants de 4 ans en plus d'en blesser six autres. Le motif de son geste reste inconnu pour l'instant, et sera élucidé lors de l'enquête.

Les six enfants sont désormais hors de danger dans des centres hospitaliers de Montréal et Laval. Un adulte a aussi été traité pour un choc nerveux.

Hamdi Benchaabane, un voisin qui habite juste à côté de la garderie, a déclaré aux médias avoir maîtrisé ledit chauffeur avec l'aide de trois parents.

«On a essayé de maîtriser le chauffeur; il a ouvert la porte et il a enlevé ses vêtements, il était totalement nu. On n'a pas compris pourquoi il a fait ça. On a plongé sur lui», a-t-il raconté. «Il n'arrêtait pas de crier. On l'a frappé pour le maîtriser, et on l'a mis par terre. On a attendu les policiers qui sont venus lui mettre les menottes.»

Avec l'information d'Étienne Fortin-Gauthier et la collaboration de Guillaume Théroux pour Noovo Info

À VOIR ÉGALEMENT | Drame à Laval: un voisin raconte avoir maîtrisé le chauffeur de l'autobus