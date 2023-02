Une opération séduction vise les automobilistes du Grand Montréal. À compter d’aujourd’hui, le temps passé dans le trafic et la présence de nombreux chantiers sont utilisés comme armes pour inciter les résidents de la Métropole et de la Rive-Sud à faire leurs valises pour le Centre-du-Québec.

« Avec les travaux au pont-tunnel et la multiplication des chantiers de construction sur l’île de Montréal, on a voulu leur rappeler qu’on existe. » - Stéphanie Lacoste, mairesse de Drummondville

Cette campagne au ton humoristique a pour but d’attirer la main-d’œuvre à Drummondville et à Victoriaville pour soutenir les entreprises et l’économie centricoise.

Des industries en manque de main d’œuvre

La Filière Batteries, présentement en construction dans le Parc industriel et portuaire de Bécancour, créerait jusqu’à 15 000 emplois au cours des 10 prochaines années. Plusieurs entreprises comptent s’y installer dont Nouveau monde graphite.

Ces travailleurs pourraient être recrutés des deux plus grandes villes de la région 18. Deux milieux qui font déjà face à une pénurie de main d’œuvre.

Au-delà de ce grand chantier, Drummondville est notamment en manque de travailleurs dans le domaine des technologies de l’information.

Une rivalité amicale le long de la route 122

La rivalité amicale entre Drummondville et Victoriaville dure depuis très longtemps. Chacun revendique notamment la création de la poutine.

La mairesse drummondvilloise, Stéphanie Lacoste, avance cependant qu’elle travaille de plus en plus souvent de concert avec le maire de Victoriaville Antoine Tardif.

«C’est une saine compétition qui fait juste avancer les choses.» - Stéphanie Lacoste, mairesse de Drummondville

Drummondville appuie notamment Victoriaville dans sa demande d’organiser la Finale des Jeux du Québec à l’hiver 2026. En retour, des compétitions de plongeon seraient tenues à l’Aqua Complexe situé en sol drummondvillois.

