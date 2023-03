Les gouvernements du Québec et du Canada ainsi que la Ville de Montréal ont investi dans le projet de l'organisme Chez Doris, pour construire une résidence destinée pour les femmes vulnérables vivant dans la métropole.

Le coût de la réalisation de ce projet est estimé à 10,5 millions de dollars (M$).

«Nous avons pu ouvrir un refuge d’urgence de nuit pour les femmes en situation d’itinérance en septembre dernier. Nous croyons que la résidence de transition soulagera le fardeau qui repose sur le refuge de nuit qui est actuellement très sollicité et contribuera ainsi à réduire l’itinérance féminine à Montréal», a dit Marina Boulos-Winton, directrice générale de l'organisme.

Un total de 19 chambres seront construites pour des femmes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir. Les locataires pourront rester dans ce «milieu sécuritaire» de trois mois à deux ans.

«En créant plus de logements comme les 19 logements ici, à Ville-Marie, nous avançons vers une société plus juste où les femmes vulnérables peuvent se loger convenablement», a avancé Steven Guilbeault, député de Laurier–Sainte–Marie et ministre de l’Environnement et du Changement climatique.

De plus, un soutien communautaire leur sera fourni pour encourager les échanges, leur intégration et l'amélioration de leur qualité de vie.

«Il permettra à une vingtaine de femmes dans le besoin, d’avoir un toit avec des services adaptés pour les accompagner à regagner une stabilité. [...] Continuons ensemble d’en faire davantage», a déclaré Josefina Blanco, responsable de la diversité, de l’inclusion sociale, de l’itinérance, de l'accessibilité universelle, de la condition féminine, de la jeunesse et des personnes aînées au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Devant les besoins grandissants en matière de logement, ces soutiens financiers permettront à l’organisme de bienfaisance de développer de nouvelles installations pour accueillir une vingtaine de femmes en difficulté.

«À partir de l’initiative dans laquelle on a investi à Montréal, on vient aider significativement des femmes vulnérables. Ces 19 logements qui leur sont dédiés sont plus qu’un toit sécuritaire et stable. Pour ces résidentes, il s’agit d’un véritable foyer dans lequel elles pourront s’épanouir. Un nouveau départ», a souligné la secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de la Diversité et de l’Inclusion et députée d’Hochelaga, Soraya Martinez Ferrada.

Les détails

Avec l'accord de la Ville de Montréal, le fédéral a octroyé la somme de 7 M$ pour acquérir et convertir en une maison de chambres deux immeubles situés dans l'arrondissement de Ville-Marie.

«Cette future maison de chambres répond à un besoin pressant dans la métropole. Nous réitérons qu’il est essentiel de travailler tous ensemble pour offrir des logements et des services adaptés aux différentes réalités qui touchent les citoyennes en difficulté à Montréal», a précisé Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal, responsable de l’habitation, de la stratégie immobilière et des affaires juridiques.

Le gouvernement du Québec donnera pour sa part un supplément au loyer, ce qui permettra aux futures résidentes de débourser 25% de leurs revenus pour se loger. Cela pourrait représenter un investissement de 2,6 M$ sur 20 ans.

«Une fois complétée, la construction de ce milieu de vie donnera de l’espoir à des femmes qui veulent développer leur autonomie et reprendre le contrôle de leur vie», a ajouté la ministre responsable de l’Habitation au gouvernement du Québec, France-Élaine Duranceau.

Ces investissements interviennent dans le cadre dans le cadre de l’Entente Canada-Québec concernant la deuxième phase de l’Initiative pour la création rapide de logements (ICRL).

«La lutte contre l’itinérance est une priorité du Québec et je suis très heureux de voir tous les partenaires se serrer les coudes pour soutenir les organismes qui y travaillent au quotidien», a mentionné Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux au gouvernement du Québec.

