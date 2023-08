Près d'une vingtaine de personnes se trouvant dans un camp de vacances à Hérouxville, en Mauricie, ont été incommodées par du répulsif à ours et ont dû être transportées à l'hôpital, lundi soir.



Un groupe de cinq suspects adolescents montréalais voulant s'en prendre à un jeune Montréalais sont à l'origine de cette situation ayant nécessité la mobilisation des services d'urgence vers 19h. La personne ciblée logeait au Camp Val Notre-Dame avec sa famille.

«Il y avait un homme qu'ils ciblaient. Ils l'ont aspergé d'un gaz qui est destiné aux ours alors qu'ils se trouvaient dans la cafétéria», a indiqué la porte-parole à la Sûreté du Québec (SQ), la sergente Éloïse Cossette. Le produit s'et répandu et a affecté tous les gens à l'intérieur.

Toutes les personnes sur place ont été incommodées par les particules qui se sont retrouvées dans l'air. «Il y a eu un total de 17 personnes qui ont été transportées à l'hôpital dans la région de Shawinigan», a précisé la sergente Cossette. Parmi les personnes hospitalisées, il y avait des adultes et des enfants.

Personne n'a subi de blessure majeure, mais plutôt des irritations aux yeux et aux voies respiratoires.

«Il y a des intervenants sociaux qui ont été mis à contribution pour expliquer qu'on avait affaire à des individus qui voulaient s'en prendre à un seul homme, et que ce n'était pas dirigé à l'endroit de l'ensemble des personnes», a expliqué la porte-parole de la SQ.

Selon le conseil d'administration du camp de vacances, le Rendez-vous familial Pointe-Saint-Charles, il s’agit d’un événement isolé et c’est la première fois en 50 ans qu'un événement de cette ampleur survient dans le périmètre.

«C'est un incident isolé. Il n'y a pas lieu d'augmenter une sécurité extrême. C'est vraiment un lieu pacifique et d'ouverture. On pense, sans être insensible à cet événement, que ce sont des choses qui ne reviendront pas plus tard», a assuré Alain Côté, président du conseil d'administration du Rendez-vous familial Pointe-Saint-Charles inc.

Les policiers ont pu arrêter les cinq suspects et ont saisi deux bonbonnes de répulsif. Les motivations des suspects, qui ont été ensuite relâchés, demeuraient inconnues mardi matin. Selon la police, «on peut penser» que les suspects viennent du milieu criminel, «mais on doit faire des vérifications avant de l'affirmer». Une enquête a été déclenchée.

Des accusations pourraient être portées au criminel, notamment en lien avec l'utilisation de répulsif à ours, qui est considéré comme une arme prohibée dans un tel contexte. «Pour l'instant, il n'y a pas de plainte officielle portée pour cet acte-là de la part de la victime», a cependant précisé la sergente Cossette.

Quoi qu'il en soit, «ces individus pourraient faire face à d'autres accusations criminelles, parce que les conséquences de cet acte-là ne sont pas négligeables», a dit l'agente.

Avec de l'information de Valérie Gendron pour Noovo Info.

Note de la rédaction: Dans une première version de ce texte, il était question d'une agression au poivre de Cayenne. Il s'agirait plutôt d'un gaz destiné à faire fuire les ours de type «gaz poivré». Pour plus d’information, consultez les normes éditoriales de Noovo Info.