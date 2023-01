La météo et une perte de puissance du moteur sont à l'origine de l'écrasement d'un petit avion tirant une banderole de demande en mariage, en octobre 2021 au parc Dieppe à Montréal.

C'est ce que révèle le rapport du Bureau de la sécurité des Transports du Canada rendu public mercredi.

L'enquête démontre que les «conditions météorologiques étaient dévaforables» ce jour-là. Du givre se serait donc formé sur le carburateur de l'appareil ce qui «aurait réduit la capacité du moteur à produire suffisamment de puissance pour permettre à l’aéronef de maintenir son altitude», alors qu'il survolait le fleuve Saint-Laurent à proximité du pont de la Concorde.

«Le givre fondu a pénétré dans le moteur sous forme d’eau, ce qui a causé une perte de puissance supplémentaire» indique dans son rapport l’enquêteure, Isabelle Langevin.

L'accident a coûté la vie au passager et blessé le pilote de l'appareil.

Personne au sol n'a été blessé, même si l'écrasement s'est produit tout près du festival Osheaga, sur l'île Sainte-Hélène.

Une demande en mariage

L'aéronef Cessna 172M exploité par Publicité AERO-GRAMME Inc. avait décollé de l’aérodrome de St-Mathieu-de-Laprairie en Montérégie, le 3 octobre 2021, afin d’effectuer un vol de publicité aérienne. Il remorquait une bannière sur laquelle il était inscrit «Chantal Will You Marry Me ?».

Le BST est d'avis que la demande en mariage et la contrainte de temps pour effectuer le vol peuvent avoir influencé le pilote à décoller, malgré les mauvaises conditions météorologiques.

Alors qu'il tentait d’effectuer un atterrissage d’urgence sur l’avenue Pierre-Dupuy, l’aile gauche du petit avion a fauché la cime des arbres. L’aéronef s’est mis à faire la roue et a percuté le sol. Un incendie s’est déclaré après l’impact.

