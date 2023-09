Un homme est mort et deux autres personnes ont été blessées dans l'effondrement partiel d'un immeuble samedi à Montréal.

Le corps de l'homme a été découvert par les pompiers tard samedi soir, vers 22h15, dans les décombres du bâtiment situé à l'intersection du boulevard Rolland et de la rue Pascal, dans l'arrondissement Montréal-Nord.



Le drame s'est produit vers 15 h 50, soit lorsque la dalle de béton du plancher au rez-de-chaussée s'est effondrée dans la partie avant de l'édifice, où des travaux étaient possiblement en cours.

Les victimes ont été découvertes au sous-sol par le groupe de sauvetage technique du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM).

«Malheureusement, on a trouvé un homme sous les débris et son décès a été constaté par les paramédicaux d'Urgences-santé qui étaient sur place», a confirmé Marie-Ève Beausoleil, chef de section au Service de sécurité incendie de Montréal.

Les deux autres personnes rescapées, deux hommes également, ont été transportés vers un centre hospitalier. Ils étaient conscients lors de leur transport à l'hôpital, mais leur état de santé n'a pu être précisé dimanche matin.

«À l'avant du bâtiment, cette section était inhabitée étant donné qu'il y avait eu un incendie il y a environ un an ou deux dans le bâtiment (...) On pense qu'il était en rénovation étant donné qu'il y avait des matériaux de construction. Il semblait y avoir des travaux», a précisé Mme Beausoleil.

«On a potentiellement l'information que ce serait des travailleurs, donc la CNESST va être impliquée, mais on n'a pas la confirmation exacte», a ajouté la porte-parole du SIM.

Les occupants des dix logements et des deux commerces situés à l'arrière de l'immeuble ont été évacués. Ils ont pu réintégrer les lieux au cours de la nuit, soit une fois qu'un ingénieur a confirmé que c'était sécuritaire pour eux et que la structure était stable de ce côté de l'édifice.

Comme il y a eu mort d'homme, le dossier est maintenant confié au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) mènera aussi sa propre enquête afin de vérifier si les trois hommes étaient effectivement des travailleurs et tenter de comprendre les circonstances de l'événement.