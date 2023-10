Stéphanie Vila a appris qu’elle était millionnaire presque un an après avoir remporté un des lots Maxmillions de Loto-Québec, rapporte la société d’État.

Cette Montérégienne aurait pu perdre son lot de 1 million de dollars si elle n’avait pas fait le ménage de son portefeuille quelques jours avant de partir pour un voyage dans le Sud, en septembre dernier. Elle y aurait trouvé quelques billets de loterie qui y étaient enfouis depuis plusieurs mois.

Mme Vila s’est alors rendue dans un commerce pour vérifier ces billets. Quand le vérificateur libre-service lui a montré qu’elle avait remporté un lot de 1 million de dollars, elle n’y a pas cru et fait vérifier son billet par un commis.

«Je n’arrive pas à croire que j’avais un billet d’un million dans mon portefeuille depuis tout ce temps! J’ai failli perdre mon lot!» a déclaré la gagnante dans des propos rapportés par Loto-Québec, qui indique que Mme Vila a réclamé son lot le 18 septembre dernier.

Le billet gagnant de Mme Vila avait été tiré le 18 octobre 2022. Elle se l’était procuré dans une épicerie Super C du boulevard Roland-Therrien, à Longueuil, laquelle recevra une commission de 10% des gains. La date limite de réclamation était le 17 octobre prochain, comme le veut la règle des 365 jours de Loto-Québec.

D’autres heureuses histoires comme celle de Mme Vila pourraient bien faire surface prochainement, car Loto-Québec est à la recherche du détenteur d’un autre billet gagnant de 1 million de dollars, en Estrie.

Au total, six billets valant 100 000 $ et plus sont à réclamer. Les autres régions d’achat des billets gagnants sont la Montérégie, Montréal et le Saguenay–Lac-Saint-Jean.

L’information sur les lots de Loto-Québec de 100 000 $ et plus non réclamés en date du 3 octobre 2023

1 000 000 $ au Lotto Max

Lieu où a été acheté le billet : MRC Le Val Saint-François

Région administrative : Estrie

Date du tirage : 18 octobre 2022

Catégorie de lot : Maxmillions

Sélection gagnante : 09-12-23-30-35-38-44

Date limite de réclamation : 18 octobre 2023

Deux parts de 100 000 $ au Lotto Max en Formule groupe

Lieu où ont été achetés les billets : Parc-Extension, Montréal

Région administrative : Montréal

Date du tirage : 7 octobre 2022

Catégorie de lot : Maxmillions

Sélection gagnante : 07-09-23-33-35-37-49

Date limite de réclamation : 7 octobre 2023

Deux parts de 100 000 $ au Lotto Max en Formule groupe

Lieu où ont été achetés les billets : Alma

Région administrative : Saguenay–Lac-Saint-Jean

Date du tirage : 11 octobre 2022

Catégorie de lot : Maxmillions

Sélection gagnante : 01-13-16-24-35-39-44

Date limite de réclamation : 11 octobre 2023

255 827 $ au Lotto 6/49