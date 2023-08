La fondatrice de Juliette & Chocolat, Juliette Brun, confirmait mardi sur les réseaux sociaux la fermeture officielle de toutes les succursales.

Dans un long message, Mme Brun explique que malgré tous les efforts mis depuis la réouverture officielle des restaurants l'été dernier, «il est temps d'admettre que la restauration n'est plus ce qu'elle était.»

«Quand on fait nos prévisions et qu'on voit que ça va encore durer pendant plusieurs mois, et qu'à moins d'un miracle ou quelque chose d'imprévu on va juste continuer à creuser notre trou, c'est là qu'on commence à réfléchir de manière plus rationnelle.» a indiqué Juliette Brun en entrevue à Noovo Info.

Juliette Brun ajoute que depuis la pandémie, la répartition des coûts pour exploiter un restaurant «a grandement changé» citant l’augmentation des frais de recrutement, des salaires, des matières premières ainsi que l’impact de l’inflation sur les habitudes de consommation.

Mme Brun précise toutefois que le «plus gros impact» est celui «des remboursements des prêts du gouvernement obtenus durant la pandémie.»

«Les ventes étaient en croissance, quand on regarde les résultats c'était encourageant et il y avait vraiment du potentiel. Ce n'est pas le modèle qui ne marche plus, c'est le poids de la dette qui fait que ça ne peut pas marcher.» ajoute Juliette Brun en entrevue à Noovo Info.

«Depuis notre réouverture l'été dernier, nous avons donc eu à intégrer dans nos dépenses le remboursement de notre dette en plus d’une augmentation fulgurante de tous nos coûts. Nous espérions retrouver nos ventes d’avant pandémie, mais même avec celles-ci, tous ces frais additionnels étaient trop lourds sur notre système. Nous avons tout essayé pour ne pas en venir à cette conclusion, en allant jusqu’à demander un moratoire sur cette dette afin de réduire l’impact de ses remboursements, mais malheureusement ce moratoire nous a été refusé. Nous ne pouvons donc faire autrement aujourd’hui que de fermer», explique-t-elle sur Instagram.

Ce n'est pas la fin pour Juliette & Chocolat

Bien que 10 magasins ferment leurs portes, Mme Brun précise dans sa publication sur les réseaux sociaux que ce n'est pas la fin pour Juliette & Chocolat qui fait plutôt face à une restructuration «pour faire face à la nouvelle réalité économique».

«Nous fermons donc nos succursales, mais gardons notre boutique en ligne et notre réseau de fidèles revendeurs (épiceries fines, Métros, IGA…) dont vous pourrez retrouver la liste sur notre site, afin de continuer à répondre à vos besoins en chocolat», précise-t-elle.

La fondatrice termine son massage en remerciant «chaleureusement» sa clientèle des 20 dernières années.

«Vous avez été mes meilleurs ambassadeurs et j’espère avoir le plaisir de continuer à vous servir pendant encore de longues années à venir. Je vous souhaite une merveilleuse journée chocolatée et vous dis à très bientôt pour toutes vos rages de chocolat», conclut-elle.

Des fermetures surprises

L’avenir des établissements Juliette & Chocolat fait jaser depuis lundi alors que les restaurants-chocolaterie – spécialisés dans les desserts – indiquaient être «temporairement fermés».

Ce message était visible notamment sur les différents moteurs de recherche sur le Web, dont Google.

L’entreprise avait également publié un message sur son site Internet indiquant «nous devons malheureusement mettre une pause à préparer vos douceurs préférées à compter du 7 août 2023.»

«Nous nous excusons de ne plus pouvoir combler vos rages de Chocolat», était-il ajouté avec la signature de Juliette et de son équipe.

Au moment d’écrire ses lignes, il était impossible de passer une commande en ligne via la boutique de Juliette & Chocolat alors qu’un message d’erreur s'affichait à l’étape du paiement : «Cette boutique n'accepte actuellement aucune commande.» Le service devrait toutefois être de retour sous peu.

Juliette & Chocolat n'a pas répondu aux demandes de Noovo Info. Il n'y a pas de réponse sur plusieurs des lignes de communication de la chaîne.

En commentaire sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes parlaient déjà lundi de licenciement au sein de l’équipe de Juliette & Chocolat.

«Yep, fermé pour toujours! Perdu ma job du jour au lendemain sans avertissement», pouvait-on notamment lire dans les commentaires.

«J’ai une amie qui était gérante chez Juliette et Chocolat, ils ont tous perdu leurs jobs, ils ont fait faillite», affirmait par ailleurs une autre internaute dans une publication circulant sur Tik Tok.

Juliette & Chocolat

Juliette Brun a ouvert son premier bar à chocolat en 2003, à l'âge de 22 ans, sur la rue Saint-Denis à Montréal. Son mari et des membres de sa famille font partie de l'aventure. Au fils des ans, d'autres restaurants - dont des franchises - et des points de vente ont vu le jour. Juliette Brun a aussi piloté l'émission Le chocolat selon Juliette diffusée sur Zeste.

Avec la collaboration de Guillaume Théroux et Marie-Pier Boucher, Noovo Info.