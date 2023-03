Une vidéo d’une intervention policière dans une station de métro Laval est devenue virale au cours des derniers jours. On peut y voir des policiers tenter de maîtriser un homme à l’aide de pistolet à impulsion électrique.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News

«Couchez-vous au sol!», a lancé un policier. «Tu vas te faire “taser” !»

L’officier a ensuite utilisé son pistolet à impulsion électrique, mais l’homme n’a visiblement pas réagi.

Quelques instants plus tard, l'officier a demandé l'aide de son collègue - «Avez-vous un autre “taser”?»

Ensuite, les agents ont semblé tirer un autre coup de «taser», qui, encore une fois, n'a pas semblé affecter l'homme.

La porte-parole de la police de Laval, Stéphanie Beshara, a déclaré que des policiers avaient été appelés parce que l'homme avait attaqué une autre personne.

Mme Beshara a mentionné que l'homme avait un couteau dans les mains lorsque les policiers sont arrivés, mais qu'il n'a pas utilisé de couteau lors de l'attaque présumée.

La police a ensuite utilisé un «taser» à plusieurs reprises, mais cela n'a pas fonctionné, car quelque chose, potentiellement un vêtement ou un objet, l'a empêché de fonctionner.

Bien que l'on puisse entendre l'homme parler une autre langue, la police affirme que ce n'était pas un obstacle lors de l'interaction. Celui-ci a été transporté à l'hôpital et aucune accusation n'a été retenue contre lui.

Voyez l'analyse du policier à la retraite André Durocher avec Véronique Dubé ci-dessous.

«Ce coup est un coup gratuit», a commenté le policier à la retraite André Durocher en référant au coup de pied. Il explique que les gens peuvent se défendre contre quelqu’un qui est armé, mais qu’une fois maîtrisé il faut arrêter de frapper.

«Vous vous imaginez l’homme en décède et vous êtes accusé d’homicide involontaire», a-t-il ajouté en précisant que les policiers de Laval ont encore la possibilité de l’arrêter si jamais il y a une plainte.

Les évènements avant l'intervention de la police

AVERTISSEMENT - Cette vidéo contient des images violentes et peut ne pas convenir à tous les publics.

Une vidéo des moments précédant l'intervention policière a également été partagée en ligne jeudi soir.

Dans la vidéo, l'homme qui a été arrêté par la police est impliqué dans une altercation physique avec un autre homme vêtu d'un équipement de construction.

Après une bagarre, l'homme est jeté à terre et coincé sous les jambes de l'ouvrier. Ce dernier lui donne alors plusieurs coups de poing à la tête. D'autres passagers du wagon interviennent alors.

Dans la vidéo, on peut voir le travailleur de la construction donner deux coups de pied à la tête de l'autre homme. Un témoin peut être entendu en arrière-plan, l'appelant à s'arrêter.

La séquence des événements qui ont mené à l'altercation n'est pas connue.

Service interrompu

La société de transport en commun de Montréal a confirmé à CTV News que l'incident s'était produit à la station Cartier.

«Les mesures nécessaires ont été prises pour assurer la sécurité des passagers, et les policiers du Service de police de Laval (SPL) sont intervenus rapidement», lit-on dans un communiqué du porte-parole de la STM, Philippe Dery. «Le suspect a été arrêté et il a été possible de reprendre le service.»

Il a déclaré que le service de train avait repris après 17 minutes.

Davantage de gaz et de poivre de cayenne dans le métro

Selon une demande d’accès à l’information effectuée par La Presse, 27 interruptions de métro sont survenues cette année en raison de l’utilisation de ces produits par les usagers. Le nombre a donc triplé par rapport à l’année précédente.

Selon André Durocher, «ce n’est pas une bonne idée» de se balader avec ces moyens de défense.

Il propose surtout aux personnes vulnérables ou aux femmes d’être observatrices de leur environnement. «Commençons par enlever nos écouteurs», a-t-il suggéré. Il termine en mentionnant que la sécurité des gens est compromise quand ils ont les yeux rivés sur leur cellulaire et les oreilles bouchées par ce qu’ils écoutent.

«c’est bien de savoir ce qui se passe partout dans le monde, mais c’est mieux de savoir ce qui se passe autour de nous», a-t-il conclu au micro de Noovo Info.