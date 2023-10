Le cofondateur du Cirque du Soleil, Guy Laliberté, vend sa maison de Montréal pour la somme impressionnante de 13 880 000 $.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News

La demeure située au 70 avenue Maplewood est «nichée sur un versant convoité du mont Royal» dans l'arrondissement d'Outremont. Elle a été affichée il y a quatre jours.

Selon IMMEXCEL Real Estate, l'agence chargée de la vente, la maison unifamiliale a été construite dans les années 1930 et est «considérée comme un monument architectural important facilement identifiable par son revêtement en pierre de taille et son toit en ardoise».

L'inscription indique qu'il y a huit chambres, six salles de bains et quatre salles d'eau en plus d'un bureau, foyer, bibliothèque, solarium, terrasse privée, cellier, salle de billard, bar personnalisé, salle de DJ, gym, cinéma maison, cuisine de chef avec réfrigérateur de plain-pied et bien plus encore.

«La maison présente des sols en chêne, en pierre ou en céramique», indique l'annonce. «On accède au dernier étage par un escalier en chêne datant des origines de la maison.»

L'ensemble du terrain compte 15 660 pi2 de terrain, incluant un garage et un espace de stationnement pour huit véhicules.

