L'ambiance était à la fête au centre-ville de Montréal dimanche après-midi, alors que des milliers de personnes se sont rassemblées à l'occasion du défilé de la Fierté. Les participants à l'événement, plusieurs munis d'un drapeau multicolore de la communauté 2SLGBTQIA+, étaient visiblement heureux de renouer avec l'événement qui avait été annulé l'an dernier.

Le défilé qui fait valoir les droits et les revendications de la communauté 2SLGBTQIA+ a débuté à 13h. Musique pop, costumes à paillettes et chars allégoriques: c'est un événement coloré qui a animé le boulevard René-Lévesque. Des entreprises, des organisations sportives, et des organismes actifs dans la communauté LGBTQ+ ont notamment pris part au défilé.

Selon le directeur général de Fierté Montréal, Simon Gamache, 192 contingents ont participé au défilé, qui a réuni 15 500 marcheurs.

«Pourquoi on est ici aujourd'hui? C'est d'abord parce qu'on est fiers de qui on est, et on veut le montrer qu'on est fiers de qui on est. Aussi, c'est parce qu'on veut commémorer les luttes et les victoires du passé, mais c'est surtout parce qu'il y a encore beaucoup d'injustices envers les communautés 2SLGBTQIA+, ici et ailleurs», a affirmé M. Gamache, lors d'une allocution tout juste avant le défilé.

Le défilé, qui clôt la 17e mouture du festival Fierté Montréal, a mobilisé 208 employés et 152 bénévoles. L'événement s'est déroulé sans anicroche apparent.

«On en a vu de toutes les couleurs depuis un an, on a réussi à livrer ça, (c'est) un gros travail collectif», a souligné M. Gamache, deux heures après le début du défilé, alors que les premiers chars allégoriques arrivaient à la fin du parcours de 2,9 kilomètres.

Plusieurs membres de la classe politique ont aussi pris part à l'événement, dont la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui se trouvait à bord d'un char allégorique aux côtés de la populaire drag queen Barbada lors de la parade.

«L'année dernière, on est s'est ennuyés de la parade, et là c'est de retour», a déclaré la mairesse, soulignant par la suite le décès, survenu vendredi, de Roger Thibault, qui faisait partie du premier couple de même sexe à s'être uni de façon civile au Québec.

«Je pense que ça rappelle l'importance du défilé, (où) non seulement oui on veut célébrer, on veut faire la fête, mais on veut aussi se rappeler les combats, et ne pas oublier que rien n'est gagné», a ajouté Mme Plante.

La ministre fédérale du Tourisme et députée de la circonscription d'Hochelaga, Soraya Martinez Ferrada, a profité de l'événement pour annoncer un financement de 1,1 million de dollars à cinq organismes à but non lucratif montréalais engagés dans les luttes menées par la communauté LGBTQ+, soit AGIR Montréal, le Centre de lutte contre l'oppression des genres, Fierté Montréal, Gay and Grey Montréal, et la Fondation Massimadi.

Elle a dévoilé ce montant aux côtés de la ministre du Patrimoine canadien, Pascale St-Onge.

Joyeuse Fierté Montréal! 🏳️‍🌈



//



Happy Pride Montreal! 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/eaUYqC5YMl — Pascale St-Onge (@PascaleStOnge_) August 13, 2023

«Je n'ai pas manqué beaucoup de défilés depuis mes 18 ans. Pour moi la Fierté, ça a toujours été un geste d'affirmation politique, une démarche collective dans le but d'influencer et de changer les lieux décisionnels pour que les lois, les règles, les programmes, les systèmes, ne puissent plus discriminer, isoler, désavantager ou même punir à cause de qui on est, ou à cause de qui on aime», a affirmé Mme St-Onge.

La ministre provinciale responsable de la lutte contre l'homophobie et la transphobie, Martine Biron, a pour sa part dévoilé que le «prochain plan stratégique» de la Coalition avenir Québec (CAQ) en la matière sera présenté «dans un prochain mois».

Superbe après-midi avec mes collègues au Défilé de @FierteMTLPride.



On peut être fier que le Québec soit un endroit ouvert et accueillant. Nous allons poursuivre le travail avec les communautés LGBTQ+ pour que tous puissent continuer d’être qui ils sont.



Bonne fierté! pic.twitter.com/iJYq0G9NTz — Martine Biron (@M_Biron) August 13, 2023

D'autres politiciens de la CAQ , du Parti libéral, du Parti québécois, de Québec solidaire, du Parti libéral du Canada, du NPD et du Bloc québécois étaient aussi présents au défilé.

Bonne Fierté Montréal!🏳️‍🌈



Au Québec, on fait le choix de la liberté. Bâtir ensemble un Québec où on se sent libre d'être qui on est, libre d'aimer qui on veut.🧡#PolQc #FiertéMTL #PrideMTL @FierteMTLPride pic.twitter.com/hfqaxa4NVG — Gabriel Nadeau-Dubois (@GNadeauDubois) August 13, 2023

Bon Défilé de la Fierté!



Avec @JMaccarone, notre porte-parole pour la communauté 2SLGBTQIA+, plusieurs élus et militants #PLQ, nous marchons avec fierté pour célébrer l'amour, la diversité et un Québec toujours plus inclusif.#fierteMTL @FierteMTLPride pic.twitter.com/Ig9Q4NH9dN — Marc Tanguay (@marc_tanguay) August 13, 2023

| Défilé de la Fierté 2023 🏳️‍🌈|

Aujourd'hui, nous étions présents au Défilé de @FierteMTLPride avec notre député @PascalBerube et nos co-porte-paroles @SFogaing et @SMichon_ . Il était important pour nous d'apporter notre soutien aux communautés LGBTQ+. C'était une belle occasion… pic.twitter.com/apsoJ3Jk2e — Parti Québécois (@partiquebecois) August 13, 2023

Aujourd'hui, les députés du@BlocQuebecois étaient présents au Défilé de la #FierteMTL, aux côtés du @partiquebecois

!



Parce que toutes et tous devraient avoir la liberté de s'assumer fièrement, à la grandeur du Québec. pic.twitter.com/n38juIg1bm — Bloc Québécois (@BlocQuebecois) August 13, 2023

Manon Massé, co-porte-parole de QS, a annoncé vendredi qu'elle ne pourra malheureusement pas participer aux activités de la Fierté, car elle se remet d'une opération au cœur.

Marcher pour célébrer, et se souvenir

Les trottoirs bordant le boulevard René-Lévesque étaient bondés de milliers de spectateurs venus assister à la Fierté, qui ont pu profiter d'un temps clément pour l'occasion.

«Chaque année, (la) Pride, c'est le moment pour moi de me rappeler vraiment tout le chemin qui a été accompli dans les dernières années, et à quel point je suis reconnaissante et chanceuse de pouvoir aimer les gens que j'ai envie d'aimer aujourd'hui», a affirmé Aricia Roy, en bordure du défilé.

Pour Rhys Forgie, il était important de participer aux célébrations de la Fierté, alors que des messages haineux envers la communauté LGBTQ+ circulent sur les médias sociaux et dans certains médias.

«Une fois que j'ai accepté qui j'étais, mon monde s'est ouvert. Et honnêtement, je me sens tellement plus heureux maintenant, raconte-t-il. Nous devons montrer au monde que nous sommes ici, que nous sommes fiers et que nous sommes heureux.»

Le défilé de cette année avait une signification spéciale pour Evens Kaibangou, puisque c'est le premier auquel il assistait en tant qu'homme trans.

«C'est important pour moi de voir des gens comme moi, qu'on puisse se réunir», a-t-il dit. Malgré l'ambiance festive qui régnait, le jeune homme avait des sentiments ambivalents.

«C'est à ce moment-là que tu te rends compte qu'on a besoin de se réunir encore une fois pour lutter contre les injustices, les inégalités», a-t-il souligné.

Le défilé a aussi été l'occasion pour plusieurs organismes communautaires de se faire voir et de transmettre leur message, dont le GRIS-Montréal, qui a comme mission d'éduquer la population concernant la diversité sexuelle et de genre.

«Ce genre d'événement, ça nous permet de rencontrer le grand public autrement que par les écoles, ce qu'on fait d'habitude, a déclaré Marie Houzeau, directrice générale du GRIS. On est une minorité invisible souvent, et aujourd'hui on peut se visibiliser, être fiers de qui on est, le partager avec le monde.»

L'année dernière, le défilé de la Fierté avait été annulé à quelques heures de préavis, ce que l'organisation avait d'abord justifié par «un manque de bénévoles». C'est plutôt un malentendu entre deux employés de l'organisation qui aurait mené à l'annulation du défilé, concernant l'impossibilité de tenir l'événement alors que Fierté Montréal avait oublié d'embaucher des agents d'accueil responsables de la sécurité, avait révélé une enquête en octobre 2022.

Les personnes qui devaient participer au défilé, déçues, avaient alors pris part à des marches citoyennes et à divers événements organisés de façon spontanée.

