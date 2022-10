La Ville de Montréal et Hydro-Québec ont conclu une entente visant à protéger le boisé Steinberg, dans l'est de Montréal.

Cette entente prévoit le rachat par la Ville d'un lot du boisé Steinberg appartenant à Hydro-Québec et l'aménagement d'un nouveau poste de transformation électrique sur le terrain situé au nord de la rue Hochelaga.



«Cet espace vert préservé, ce qui était ardemment souhaité par la population riveraine, améliorera la qualité de vie du secteur en créant une zone de cohabitation harmonieuse entre le quartier résidentiel et les industries», a déclaré la responsable de la transition écologique et de l'environnement au sein du comité exécutif, Marie-Andrée Mauger.

À lire également: Le fédéral aide à la rénovation de 4700 logements à Montréal

«Dans le cas du poste Hochelaga, il y avait une solution possible d’un point de vue technique, économique, environnemental et préférable d’un point de vue social. C’est possible de le faire ici grâce à notre partenariat avec la Ville, et en s’engageant ensemble envers le développement durable», a souligné Julie Boucher, vice-présidente – Développement durable, relations avec les communautés et communications, chez Hydro-Québec.

La Ville préserve ainsi la partie du boisé Steinberg située au sud de la rue Hochelaga, à l'est de l'antenne ferroviaire du CN, à l'ouest du bâtiment nommé le 5 600 Hochelaga, ainsi qu’au nord du terrain de Ray-Mont Logistiques et de la gare de triage du CN.



Poste Hochelaga à 315-25 kV et lignes d’alimentation à 315 kV dans le cadre de l'entente entre la Ville de Montréal et Hydro-Québec | Crédit photo: Communauté métropolitaine via Ville de Montréal

«Un manque de vision politique a longtemps affecté la planification du secteur Assomption Sud–Longue-Pointe (ASLP) [...] Nous allons saisir toutes les occasions pour préserver la nature et l’accès public à des espaces de qualité pour les citoyens », a indiqué le maire de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Pierre Lessard-Blais.

En investissant un peu plus de 27 M$, la Ville de Montréal préserve un espace naturel du boisé Steinberg, qui était initialement ciblé pour le développement du nouveau poste électrique Hochelaga d’Hydro-Québec.

Pour les plus récentes nouvelles touchant le grand Montréal, consultez le Noovo Info.

«La population s’est fortement mobilisée et nous l’avons entendue. Nous allons continuer de poser des gestes forts pour diminuer les îlots de chaleur dans ASLP, en collaboration avec les différents acteurs du milie», a confirmé Alia Hassan-Cournol, la conseillère de ville dans Maisonneuve–Longue-Pointe et conseillère associée à la mairesse et réconciliation avec les peuples autochtones.

À la suite de cette entente, le projet du poste électrique ira toujours de l’avant «dans le respect de l’environnement et de la volonté de la population».

Cette nouvelle est accueillie positivement par les citoyens du quartier, qui se sont activement mobilisés pour protéger ce boisé.