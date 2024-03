Dans le Grand Montréal, le pont Papineau-Leblanc et une portion de l'autoroute 19 seront complètement fermés à la circulation pendant la fin de semaine du 8 au 11 mars 2024. Les automobilistes devront donc prendre leur mal en patience.

Le Ministère des Transports et de la Mobilité durable doit remplacer des haubans sur la structure.

Du 8 mars à 22h jusqu'au 11 mars à 4h30, la section en direction sud entre l'autoroute 440 (Jean-Noël-Lavoie) et le boulevard Henri-Bourrassa ainsi que la section en direction nord entre les boulevards Henri-Bourassa et de la Concorde seront complètement fermées. Il sera toutefois possible d'accéder au boulevard Saint-Martin.

On peut ainsi s'attendre à de la congestion dans ce secteur pendant la fin de semaine.

Les automobilistes provenant de Montréal ou de Laval pourront emprunter le pont Médéric-Martin (A-15) ou le pont Pie-IX (R-125) afin de se rendre à destination. Il leur est aussi recommandé de prévoir leurs déplacements et de consulter Québec 511.

Notons que les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.