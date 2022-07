Alors que cette fin de semaine marque le début des vacances de la construction, la circulation risque d'être difficile sur les routes de Montréal en raison de travaux.

Le ministère des Transports a annoncé plusieurs entraves importantes dans le réseau routier, dont la fermeture complète du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine dans une direction.

Pour toutes les dernières nouvelles sur la région du Grand Montréal, consultez Noovo Info.

L'autoroute 25 en direction de la Rive-Sud entre la sortie n° 5 - Rue Hochelaga / Rue Sherbrooke et l'entrée en provenance de l'île Charron sera fermée à partir du 22 juillet, et ce, de minuit 30 jusqu'au 25 juillet à 5h du matin. L'entrée depuis la rue Sherbrooke sera fermée dès vendredi 23h30.

Crédits photo: Ministère des Transports du Québec

De plus, l'avenue Souligny, dans les deux directions, entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand, ainsi que l'autoroute 20 en direction ouest entre la sortie n° 95 - Boul. de Montarville et l'entrée suivante en provenance du boulevard de Montarville seront fermées à compter de vendredi 23h jusqu'au lundi à 5h du matin.

La fermeture d'un tronçon du chemin de Touraine en direction ouest et du boulevard de Montarville en direction sud, avant le pont d'étagement de l'autoroute 20, occasionnera aussi des congestions.

Crédits photo: Ministère des Transports du Québec

Ces fermetures permettront de poursuivre la démolition de la chape de béton de la voie de droite du tunnel et le remplacement des joints du pont d'étagement à Boucherville.

Le ministère des Transports invite les automobilistes à ralentir dans le secteur des travaux.

D'autres changements et fermetures à long terme

À partir du 25 juillet, deux bretelles d'accès seront relocalisées dans le secteur de l'échangeur Souligny.

La bretelle, menant de l'avenue Souligny en direction est, sera déplacée vers l'autoroute 25 en direction sud à compter du 25 juillet de 5h du matin jusqu'à la fin du mois d'octobre. Ce changement est aussi valable pour la sortie n°4 - Montréal (centre-ville)/Pont J.-Cartier de l'autoroute 25 en direction sud.

Crédits photo: Ministère des Transports du Québec

En raison de la fermeture de l'entrée depuis la rue Sherbrooke vers l'autoroute 25 en direction sud, les usagers devront prendre un détour par la rue Hochelaga en direction ouest, la rue Dickson en direction sud et l'avenue Souligny en direction est à partir du 22 juillet de 23h30 jusqu'à la fin du mois d'août.

Rappelons que ces entraves pourront occasionner des détours et des congestions.

Prévoyez vos déplacements!