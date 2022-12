L'auteur présumé du délit de fuite mortel qui a coûté la vie à la fillette ukrainienne de 7 ans à Montréal est remis en liberté.

Juan Manuel Becerra Garcia, 45 ans, devra toutefois respecter une série de conditions, notamment de ne plus conduire tout véhicule moteur jusqu'à la fin des procédures judiciaires.

À lire | Le père de la fillette happée par une voiture pourrait quitter la guerre pour assister aux funérailles

Il doit aussi faire un dépôt en argent de 2000 $, résider chez lui à St-Hubert et ne pas entrer en contact avec la famille de la victime.

L'accusé était détenu depuis mardi, après qu'il se soit rendu aux policiers de Longueuil.

« La règle, sauf exception, est la remise en liberté. Compte tenu de ces conditions, on est d'avis que Monsieur va revenir à la Cour, que le public sera protégé et que la confiance du public le sera également. » a expliqué Me Alexandre Gautier de la Couronne

Il devra se présenter de nouveau en Cour le 9 mars prochain.

Élan de générosité à l'endroit de la famille de la victime

Plus de 100 000 dollars ont jusqu'ici été amassés pour venir en aide à la famille de la petite Maria, grâce à la campagne de sociofinancement lancée hier.

C'est la direction de l'hôtel où travaille la mère de la fillette qui a initié le GoFundMe.

L'argent servira notamment à payer les frais des funérailles de la victime, arrivée à Montréal en juillet dernier après avoir fui la guerre en Ukraine avec sa mère, son frère et sa soeur.

Par ailleurs, des discussions avec l'ambassade ukrainienne sont en cours pour que le papa puisse avoir l'autorisation de quitter l'Ukraine afin de venir assister aux funérailles de sa fille dans une dizaine de jours.