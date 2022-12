Le père de la fillette ukrainienne de 7 ans, une réfugiée de guerre tuée dans un délit de fuite automobile mardi à Montréal, est resté dans leur pays natal pour combattre contre l’invasion russe.

Selon l’information obtenue par Noovo Info, le reste de la famille n'était arrivé au Québec que depuis deux mois. La mère aurait trouvé du travail dans le secteur de l’hôtellerie, au salaire minimum.

La dame compte faire enterrer sa petite à Montréal. Pour cette raison, la communauté ukrainienne montréalaise organise une campagne de socio-financement, histoire de l’aider à payer les frais des funérailles, entre autres.

«Qui aurait pu imaginer fuir un pays déchiré par la guerre, déplacer sa famille vers un territoire inconnu dans l'espoir d'un avenir meilleur pourrait se terminer ainsi?» s’interroge-t-on sur la page GoFundMe de la campagne.

«À titre de collègues et d’employeur de la Galyna, maman de Mariia, l’Hôtel Labelle, Hôtel le Roberval and Best Western Hôtel St-Jerôme mettre en place ce GoFundMe pour aider à couvrir les arrangements funéraires et les fonds restants iront directement à la famille pour aider pendant les moments difficiles à venir.»

La paroisse Sainte-Sophie soutient la mère dans l’organisation des funérailles.

Juan Manuel Becerra Garcia est formellement accusé de délit de fuite ayant entraîné la mort de la fillette, a rapporté CTV News mercredi.

Becerra Garcia demeurait détenu en attendant son retour en cour jeudi.

L’automobiliste a pris la fuite après la collision. La fillette a été transportée à l'hôpital après l’événement. Son décès a ensuite été constaté quelques heures plus tard.

Avec l'information de Véronique Dubé pour Noovo Info

