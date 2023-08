À mi-chemin de la saison touristique, Tourisme Montréal dresse un bilan positif de l’affluence des visiteurs, Montréal ayant accueilli à ce jour 100 % des visiteurs ayant afflué durant la même période en 2019, soit avant la pandémie de COVID-19.

Tourisme Montréal précise que le taux d'occupation des hôtels de la ville est aujourd'hui celui d'avant la pandémie avec une moyenne de près de 80 % alors que la capacité hôtelière a augmenté de 5 %.

L’organisme signale que les visiteurs provenant des États-Unis et de la France restent majoritaires à Montréal, mais qu’il y a eu jusqu’ici cette année une hausse de 10 % du nombre de visiteurs d'autres pays, notamment du Royaume-Uni, du Mexique et du Brésil.

Tourisme Montréal soutient que les festivals et événements qui prennent l’affiche en été à Montréal provoquent une fréquentation élevée. De plus, depuis le début de la saison estivale, Montréal a accueilli plus de 80 événements d'affaires et sportifs, des chiffres similaires à ceux de la même période l'an dernier.

Les prévisions de l’organisme de promotion touristique sont optimistes pour le reste de la saison, car une augmentation de 6 % du volume total des passagers est prévue jusqu'en octobre.