Le tourisme a officiellement repris ses ailes à Montréal après deux années de vaches maigres en raison de la pandémie. Tourisme Montréal dresse un bilan de mi-saison au-delà des attentes avec un achalandage estimé à 75% de ce qu'il était en 2019.

Ce chiffre est en grande partie attribuable aux foules records ayant participé aux nombreux festivals, dont le Grand Prix de Formule 1 qui a repris son rôle de locomotive touristique pour la métropole. Le secteur hôtelier en a profité pour faire le plein de clients établissant une nouvelle marque pour le mois de juillet avec une hausse de revenu de 23%. Les revenus de mi-saison surpassent de 10% les revenus totaux de 2019.



« Après deux années difficiles pour notre industrie, c'est avec satisfaction que je constate le retour des touristes à Montréal. Nous sommes rassurés que l'écosystème ait non seulement survécu, mais qu'il se soit aussi modernisé pour s'adapter aux nouvelles réalités. Nous sommes déterminés à tirer profit de cette relance pour maximiser les retombées économiques et sociales du tourisme, en plus de nous inscrire dans une perspective de tourisme durable », explique Yves Lalumière, président-directeur général à Tourisme Montréal.

Ces résultats surviennent dans un contexte où environ 85% des liaisons aériennes disponibles aux voyageurs en 2019 sont de retour rappelle l'organisme. Les voyageurs ont aussi fait face à leurs lots de difficultés avec la pénurie de travailleurs dans les aéroports en plus des ratés du formulaire ArriveCan.

Montréal semble définitivement avoir retrouvé de sa superbe à l'internationale après avoir été désigné comme la deuxième ville à visiter au Canada par le magazine Travel + Leisure. Elle a également été désignée comme destination de choix par CNN aux côtés de pays comme l'Australie et la Grèce.