Les «vraies» Francofolies étaient de retour vendredi et ça fait plus que plaisir à Laurent Saulnier, qui quittera l’organisation de l’événement et du Festival international de jazz de Montréal après 23 ans de services.

Les Francos commençaient le 10 juin avec pour vedettes Koriass, Lynda Lemay et Luc de la Rochellière, entre autres. Le festival revient dans son format «régulier», après deux ans de pandémie et, donc, de restrictions sanitaires.

Avec Koriass sur la grande scène pour lancer la fête, «que demander de plus?» demande Laurent Saulnier. Selon lui, le public sera au rendez-vous. Dans le cadre de la pandémie, le public avait eu droit à des «mini Francos», sur seulement deux scènes, où il fallait réserver ses billets à l'avance, même pour les spectacles gratuits.

Cette année, c'est donc le retour des grands spectacles et de la spontanéité pour le public. Mais c'est aussi le retour des artistes internationaux, et des professionnels de l'industrie qui viennent d'outremer pour découvrir des artistes québécois.

«Et ça, c'est important, Parce que s'il y a des coups de cœur, ça veut dire encore plus de talents québécois qui vont s'exporter vers l'Europe», explique Laurent Saulnier.

Les Francos 2022 sont dédiées à la mémoire de Karim Ouellet, décédé en janvier 2022. La Place des festivals accueillera le spectacle Bye Bye Bye Karim: la veillée des ami.e.s avec Sarahmée, Ariane Moffatt, Valaire, Hubert Lenoir, Alaclair Ensemble, Claude Bégin, Fanny Bloom, La Bronze et Claudia Bouvette, le dimanche 12 juin 2022 à 21h.