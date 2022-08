L'escouade Centaure a procédé à l'arrestation de quatre suspects dans le cadre d'une importante opération antidrogue liée au crime organisé sur la Rive-Nord, tôt mercredi matin. Dix lieux ont été perquisitionnés dont le salon de bronzage Studio Solaire de Terrebonne.

En plus du commerce situé sur le chemin Gascon, les policiers ont aussi frappé dans des résidences privées, des entrepôts et des véhicules dans les secteurs de Lavaltrie et St-Sulpice. Ils ont saisi plusieurs dizaines de milliers de dollars d'argent comptant ainsi que des quantités non dévoilées de cocaïne, cannabis, méthamphétamine, GHB, en plus de médicaments d'ordonnance selon la porte-parole de la Sûreté du Québec Éloïse Cossette.

Trois hommes de 37, 45 et 58 ans ont été arrêtés ainsi qu'une femme de 36 ans. Les trois suspects masculins doivent faire face à des accusations de complot, possession et trafic de stupéfiants en plus d'avoir participé aux activités d’une organisation criminelle.

Une trentaine de policiers de plusieurs services sont mobilisés dans le cadre de l'opération Rajeunir qui est toujours en cours.

Vous pouvez communiquer toute information en lien avec le trafic ou l'utilisation d'arme à feu à la ligne d'information CENTAURE au 1-833-888-ARME (2763).