Ouverture de sites d’urgence, vigie par le Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM): la Ville de Montréal se mobilise afin d’aider les personnes en situation d’itinérance à faire face à la période de froid extrême qui touchera la métropole dans les prochains jours.

Ainsi, un premier site a ouvert ses portes mardi dans l’arrondissement Ville-Marie. Un deuxième sera «oppérationnel» ce jeudi sur le Plateau-Mont-Royal. Ceux-ci seront accessibles de 20h à 9h jusqu’à dimanche.

La Ville veut s'assurer que «toutes les personnes vulnérables puissent avoir accès à un lieu au chaud en cas de débordement dans les refuges et les haltes-chaleur», fait-on savoir dans un communiqué.

Les places créées temporairement s'ajoutent aux 1600 déjà disponibles sur l'ensemble du territoire de la métropole.

Des policiers du SPVM patrouilleront dans des lieux ciblés par les personnes en situation d'itinérance afin d'assurer leur sécurité.

Également, des vigies seront réalisées par des membres de l’Équipe mobile de médiation en intervention sociale (ÉMMIS) pour bien accompagner les personnes dans la rue «vers les services d’hébergement appropriés.»

«Personne ne devrait rester dehors dans des conditions pareilles de froid extrême», a soutenu la responsable de l’itinérance au sein du comité exécutif de la ville de Montréal, Josefina Blanco.

Montréal sera affecté par le passage d'un front arctique. La température vendredi soir devrait chuter à -28 C avec un refroidissement éolien autour de -40. Le mercure devrait rester en dessous de -20 samedi et le refroidissement éolien devrait rester autour de -30.

Rester au chaud

La santé publique invite la population à bien se protéger du froid. On souligne que les risques pour la santé augmentent avec la durée de l’exposition en période de froid extrême. Plus particulièrement, on rappelle que les personnes âgées et les nourrissons sont plus vulnérables aux grands froids.

Les gens qui souffrent de maladies cardiaques ou d’asthme ainsi que les personnes à mobilité réduite sont aussi considérés comme étant plus vulnérables et on leur recommande d’éviter de sortir en période de froid intense.

Pour les personnes qui seraient dans l’obligation de sortir, on recommande de s’assurer d’avoir la peau et les cheveux secs ainsi que de porter des vêtements suffisamment chauds. Il est aussi suggéré de protéger la peau du visage «en appliquant une crème grasse (solaire ou vaseline)» et en portant un foulard.

De plus, les extrémités du corps doivent être bien couvertes en tout temps. On précise que le corps peut perdre jusqu’à 30 % de sa chaleur seulement par le fait d’avoir la tête à découvert.

Les gens qui doivent se déplacer en voiture devraient prévoir une trousse de secours incluant des vêtements chauds.