Une fusillade a éclaté dans le stationnement du complexe hôtelier L’Estérel dans les Laurentides, vers 12h45 vendredi, à l'aube du long week-end.

Une victime serait Valeriy Tarasenko, un ressortissant russophone qui avait des liens avec une collaboratrice connue pour avoir infiltré Mar-a-Lago, le club de golf de Donald Trump sous une fausse identité en Floride, selon l'information de La Presse et Radio-Canada corroborée par Noovo Info. L'information diffère d'un média à l'autre à l'international quant à l'origine de Tarasenko, soit la Russie ou l'Ukraine.

Selon la version officielle de la Sûreté du Québec (SQ), au moins une personne aurait été atteinte par balle et aurait subi des blessures importantes sans que sa vie ne soit en danger, mais d'autres médias parlent de trois victimes, dont une atteinte en pleine tête.

Il s'agirait d'un règlement de compte qui a provoqué une panique générale à cet hôtel très populaire.

Le ou les suspects auraient pris la fuite à bord d'un véhicule.

Voyez le résumé des événements de Sabrina Rivet présenté au bulletin Noovo Le Fil 17 animé par Étienne Fortin-Gauthier :

Les policiers sont à leur recherche, il y a donc une vaste opération policière en cours dans le secteur.

Un client qui séjournait au complexe avec sa femme pour leur anniversaire de mariage a déclaré à CTV News qu'il avait vu un grand nombre de policiers équipés d’armes lourdes après leur arrivée sur les lieux.

«Nous avons vu au moins 10, 15 voitures de police ou peut-être plus bloquer la route. Ils étaient dans un stationnement de l'autre côté de la rue, qui est, je crois, le stationnement d'un terrain de golf», a-t-il déclaré.

Jeff Waldman, un Torontois en visite au Québec, a déclaré que la police et la direction du complexe lui avaient dit de rester dans sa chambre pendant que la police faisait le tour du bâtiment.

«Je voulais juste nous mettre ma femme et moi hors de danger, a-t-il ajouté. Je voulais juste rentrer à l'intérieur... Tout s'est déroulé si vite, en quelques minutes.»

Une fusillade ciblée, selon le maire

Le maire d’Estérel, Frank Pappas, a dit en entrevue après avoir parlé avec la police que la fusillade semblait être planifiée, vendredi après-midi.

M. Pappas a indiqué que la victime n’était pas un résident du complexe hôtelier, mais que sa voiture était stationnée devant l’établissement et est entre les mains des enquêteurs.

Le maire a vérifié les enregistrements des caméras de surveillance menant à la fusillade. Il dit avoir vu un homme, probablement la victime, debout sur le trottoir près du complexe et celui-ci s’apprêtait à monter à bord d’un véhicule.

«Environ trois minutes plus tard, on voit le même individu habillé de la même façon… traversant la rue à la course. Donc on dirait qu’il arrivait de la rue Fridolin Simard et est entré à la réception dans un état de panique. Voilà ce que j’ai vu», a raconté le maire.

«Il est à l’hôpital maintenant, c’est tout ce que je sais», a-t-il ajouté.

Le fait qu’il s’agissait probablement d’une fusillade panifiée le rassure.

«Ma plus grande inquiétude était: est-ce que le public est en danger? La réponse est non. Est-ce que les résidents sont en danger? La réponse est non. C’est le retour à la normale», a estimé M. Pappas.

«C’est un incident malheureux, mais c’est un soulagement pour moi en tant que maire de la municipalité».

Vers 20h vendredi, la police n’avait toujours pas fait d’arrestation dans ce dossier.

Avec des informations de Joe Lofaro de CTV News.

Note de la rédaction: Le nom du témoin Jeff Waldman a été corrigé. Des précisions ont été apportées sur l'origine de Valeriy Tarasenko. Pour plus d’information, consultez les normes éditoriales de Noovo Info.