Une vidéo de la fusillade qui a eu lieu à Rivière-des-Prairies dans la nuit du 11 au 12 août 2022 a fait surface.

Noovo Info a authentifié les images, dans lesquelles on peut entendre une dizaine de coups de feu.

Violence à RDP: cette vidéo circule en ligne. Une dizaine de tirs en 10 secondes. Nous avons été en mesure de l’authentifier. Selon témoins, la femme (25 ans), accompagnée d’un homme, se dirigeait vers un restaurant avant d’être blessée par balles au bas du corps. #NoovoInfo pic.twitter.com/lLjRaiMnv0 — Louis-Philippe Bourdeau (@LouisPhilippeB) August 12, 2022

Une femme de 25 ans a été blessée par balle dans le cadre de cet événement. Elle était accompagnée par un homme et se dirigeait vers un restaurant à l'angle du boulevard Maurice-Duplessis et de la 27e avenue avant d’être atteinte au bas du corps. On ne connaît pas encore la raison pour laquelle elle était ciblée par les agresseurs.

Des clients se sont réfugiés derrière le comptoir d'un restaurant lorsque la vidéo a été captée. Plusieurs balles ont fracassé les vitres d'une caisse Desjardins située à proximité. Le Centres d'aide aux victimes d'actes criminels a contacté plusieurs témoins pour vérifier si certains d'entre eux avaient besoin de soutien psychologique.

Une importante chasse à l'homme menée par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) est en cours à Montréal-Est pour retrouver un individu armé et dangereux en lien avec cette fusillade.

En date du 12 août, le SPVM a levé un important périmètre de sécurité sans avoir arrêté de suspect supplémentaire outre les deux qui ont été arrêtés sur place. Deux autres individus ont pris la fuite à pied.

Ces événements ont lieu au lendemain du 19e homicide à survenir à Montréal cette année : un jeune de 26 ans sans histoire a été abattu à Montréal-Nord dans le stationnement de l'école secondaire Lester B. Pearson. La victime est Jayson Colin 26 ans. Il se trouvait avec trois amis lorsqu'un tireur cagoulé a ouvert le feu. Un homme de 25 ans a aussi été blessé dans cette fusillade, mais on ne craint pas pour sa vie.