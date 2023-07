Des accusations de tentative de meurtre, de possession d'une arme à feu et d'avoir déchargé une arme à feu ont été déposées samedi soir contre deux suspects impliqués dans une fusillade survenue quelques heures plus tôt au Quartier DIX30 à Brossard, en Montérégie. Les accusés âgés de 22 et 31 ans pourraient faire face à d'autres chefs d'accusation.

«Ce sont des gens connus des services policiers et qui ont des antécédents en la matière», avait souligné l'agent Ghyslain Vallières, porte-parole du Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL) peu de temps après leur arrestation.



Une troisième personne a été arrêtée samedi soir, soit une femme dans la vingtaine. Celle-ci a été libérée, sous promesse de respecter plusieurs conditions.

Quant aux victimes, des hommes âgés de 28 à 38 ans, deux sont maintenant hors de danger et l'une d'elles a même obtenu son congé de l'hôpital.

L'autre victime, «son état de santé est toujours très critique. D'ailleurs, les enquêteurs n'ont pu que rencontrer que deux des trois victimes jusqu'à maintenant», a précisé l'agent Vallières en entrevue téléphonique dimanche.

Une dispute à l'origine

Vers 2h30 samedi, une dispute entre deux groupes d'individus a dégénéré à la sortie des bars au Quartier DIX30 à Brossard, en Montérégie, lorsque des coups de feu ont retenti dans le stationnement.

Les deux suspects ont été arrêtés dans les moments qui ont suivi.

Un poste de commandement mobile et la section de l'identité judiciaire du SPAL étaient sur place samedi.

Un très large périmètre de sécurité, «d'une centaine de mètres carrés», a été érigé afin de faciliter le travail des policiers. Des commerces sont demeurés ouverts dans le secteur samedi, mais pas tous.

Le mobile du crime est toujours inconnu et l'enquête du SPAL se poursuit.