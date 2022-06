Le jeune Riley Jonathan Valcin est mort parce que «la gestion de la santé et de la sécurité était déficiente» à la Grande Roue de Montréal, a tranché la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST), jeudi dans le cadre de son rapport sur les circonstances du décès du travailleur de 22 ans.

Le 25 décembre 2021, Riley Jonathan Valcin a dû, avec d’autres travailleurs, «improviser une méthode de travail dangereuse pour déneiger les roues motrices de la grande roue».

Dans un rappel des faits, la CNESST a indiqué que Riley Valcin déneigeait à la main les roues motrices de la grande roue pendant leur rotation.

Une «zone dangereuse formée par la roue motrice et la plaque de transmission lors du fonctionnement du [manège] était accessible au travailleur», ce qui est une des causes de l’accident qui s’est soldé par le décès du jeune homme. Le travailleur y a été entraîné et s’y est retrouvé coincé. Les premiers répondants ont été appelés sur les lieux et M. Valcin a été transporté à un centre hospitalier, où son décès a été constaté.

Les rapports d'inspection publiés par la CNESST indiquent que le carnet d'inspection de sécurité de la grande roue n'avait pas été rempli depuis le 10 mars 2021.

À la suite de l'accident, la CNESST a interdit l'accès aux plateformes surélevées des moteurs jusqu'à ce que des moyens de protection permettant de rendre les zones dangereuses inaccessibles soient installés et que des procédures d'accès sécuritaires soient élaborées pour éliminer les dangers, indique la commission. L'employeur a pu reprendre ses activités après avoir mis en place les mesures correctives demandées, ajoute la CNESST.

Pour éviter un tel accident, l’employeur doit identifier la zone dangereuse et mettre en place des mesures de protection, notamment, et informer un travailleur comme Riley Valcin du danger en plus de fournir de la formation, de l’entraînement et de la supervision adéquate.

De nombreuses personnes se sont réunies au Vieux-Port de Montréal afin de rendre hommage à Riley Valcin en janvier dernier. Famille, amis et proches se sont recueillis pour honorer sa mémoire.