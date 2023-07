Une jeune fille de 13 ans a perdu la vie à la suite d'une importante collision entre un poids lourd et un véhicule survenue dimanche avant-midi sur l'autoroute 20 dans le secteur de Saint-Zotique, en Montérégie. Quatre autres personnes, deux adultes et deux enfants, se trouvent toujours dans un état critique dimanche soir.

Les secours ont été appelés à se rendre sur l'autoroute 20 en direction ouest vers 10 h 45, selon la Sûreté du Québec (SQ).



«Selon les premières informations, le conducteur d'un camion de type poids lourd n'aurait pas été en mesure de s'immobiliser à temps devant le ralentissement de la circulation et aurait percuté un véhicule utilitaire sport», a indiqué Catherine Bernard, porte-parole de la SQ.

Les deux adultes et trois enfants qui se trouvaient à bord du véhicule ont tous été grièvement blessés et transportés à l'hôpital. On craignait pour leur vie.

On ne connaît pas l'âge précis des personnes impliquées dans l'accident pour le moment.

Un enquêteur ainsi qu'un policier spécialisé dans la reconstitution de scène d'accident sont sur les lieux afin d'établir les causes et circonstances entourant cet événement.

L'autoroute 20 a été fermée dans les deux directions à la hauteur de la 69e avenue à Saint-Zotique, soit le kilomètre 6.