Les chauffeurs des autobus R.M. de Terrebonne ont déclenché une grève générale illimitée, privant des centaines d'élèves de transport scolaire ce matin.

Onze établissements scolaires de Lanaudière, Montréal et Laval sont touchés par ce débrayage. Les 62 syndiqués réclament de meilleurs salaires. Ils sont sans contrat de travail depuis le 31 août 2021. Ils avaient voté à 97% en faveur d'une grève générale illimitée le 21 janvier dernier.

« Les autres clauses étant déjà négociées, il ne reste que celles à incidence financière à régler. À la suite d’une offre globale et finale sur ces clauses qui a été déposée par l’employeur le 27 janvier dernier, le syndicat a également déposé son offre globale et finale le 3 février. Les relations sont tendues et nous sommes encore loin d’un règlement. Puisque notre employeur a reçu les mêmes sommes que les autres transporteurs scolaires de Lanaudière, nous connaissons sa capacité de payer et nous sommes déterminés à aller chercher notre juste part. » précise Robert Dubois, président du Syndicat des travailleuses et travailleurs des autobus R.M-CSN.

« L’employeur ne peut ignorer les nouvelles données salariales en vigueur dans le secteur du transport scolaire. Celles-ci reconnaissent enfin le difficile travail des conductrices et des conducteurs. Tous les employeurs ont reçu une bonification variant entre 15 et 30 % de la valeur de leurs contrats et cet argent doit se rendre dans les poches de celles et de ceux qui conduisent les autobus. Si l’employeur veut régler ses problèmes d’attraction et de rétention de ses travailleuses et de ses travailleurs, il sait très bien ce qu’il a à faire. » ajoute Stéphanie Gratton, présidente par intérim de la Fédération des employées et employés de services publics–CSN

La direction de l'entreprise n'a pas retourné notre appel pour commenter le dossier.