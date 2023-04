La ministre des Transports et de la mobilité durable, Geneviève Guilbault, veut en faire plus au sujet des cônes orange laissés à l’abandon dans les rues de Montréal.

«On doit faire mieux, a écrit Mme Guilbault dans un gazouillis, jeudi. On veut tous une mobilité plus fluide et conviviale à Montréal. J'y travaille avec Valérie Plante.»

«Le centre-ville n'est pas un entrepôt de cônes», a ranchéri la mairesse de Montréal, Valérie Plante, sur Twitter.

Des cônes installés à l'entrée de la rue de la Cathédrale sur l'autoroute Ville-Marie sont visibles dans chaque photo de la bretelle d'accès du tunnel prise par Google Street View depuis 2007.

Comme l'a rapporté La Presse mercredi, les cônes y étaient depuis 16 ans, au grand mécontentement des propriétaires d'entreprises locales et des résidents. Cependant, plus tard mercredi, les cônes ont disparu de la scène.

Le tunnel Ville-Marie est en plein projet de rénovation, qui doit s'échelonner sur 10 ans.

En réponse à CTV News mercredi matin, le ministère des Transports du Québec (MTQ) a confirmé qu'il «examinait la question».

Un porte-parole du MTQ a expliqué qu'en raison des travaux et des nombreuses activités dans le tunnel «il est normal de trouver des signes d'interventions diverses en fonction du temps et du lieu.»

De son côté, Geneviève Guilbault a indiqué avoir demandé à la direction de son ministère de «recenser tous les lieux d’entreposage et de faire un ménage».

Voyez le reportage d'Étienne Fortin-Gauthier sur les mesures d'apaisement de la circulation dans l'arrondissement Ville-Marie dans la vidéo ci-dessous.

Montréal veut réduire le nombre de cônes orange

En mars, Montréal disait espérer améliorer la gestion des fameux cônes orange et réduire la signalisation omniprésente et souvent inutile dans la ville.

Actuellement, les arrondissements distribuent de manière presque automatique les permis de construction qui concernent leur territoire et ce que la Ville souhaite pour la saison estivale, c’est que chaque entrepreneur dépose ses intentions d’entraves et que tout soit centralisé.

«Ce plan devra comprendre l’espace occupé et les détours anticipés qui feront l’objet d’une analyse par le central et non seulement pas les arrondissements. On veut vraiment mieux coordonner», a indiqué la mairesse de Montréal Valérie Plante.

Avec des informations d'Olivia O'Malley, CTV News et de Véronique Dubé, Noovo Info.