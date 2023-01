L'avocat en droit de l'immigration, Guillaume Cliche-Rivard, sera à nouveau le candidat de Québec solidaire (QS) aux prochaines élections partielles dans la circonscription de Saint-Henri-Sainte-Anne, qui se dérouleront dans les prochains mois.

«Après nos voisins de Verdun, je pense que Saint-Henri-Sainte-Anne est prête à rejoindre le mouvement solidaire. Je me bats depuis des années pour un Québec plus humain, je veux maintenant le faire à l'Assemblée nationale pour les gens de mon quartier. Mon équipe et moi sommes déjà prêts à repartir sur le terrain!» a expliqué le candidat par voie de communiqué.



Aux dernières élections provinciales, il avait été battu par 2 736 votes par la candidate libérale Dominique Anglade, qui a quitté le Parti libéral du Québec à l'automne dernier.

«Cette élection partielle ne va pas changer la couleur du gouvernement, et la CAQ n’a pas besoin d’un 91e député. Je pose donc une question aux gens de Saint-Henri-Saint-Anne: à qui faites-vous confiance pour talonner François Legault sur la crise du logement, le transport en commun, le coût de la vie? Les gens du Sud-Ouest méritent un député progressiste qui les défend face à la CAQ. Ce député, c’est Guillaume Cliche-Rivard», a ajouté Gabriel Nadeau-Dubois, porte-parole de QS.

Résident de la circonscription de Saint-Henri–Sainte-Anne depuis sept ans, Me Cliche-Rivard défend les droits des immigrant·e·s à statut précaire depuis une dizaine d’années. Titulaire d’un baccalauréat en relations internationales et droit international, d’une maîtrise en développement international et d’un baccalauréat en droit, il a œuvré en Syrie, au Royaume-Uni et en Ouganda avant d’établir sa pratique du droit à Montréal.

En plus d’être conseiller juridique pour Amnistie internationale, il est consultant pour le Bureau d’intégration des nouveaux arrivants à Montréal et a plaidé en Cour fédérale, en Cour d’appel fédérale et en Cour suprême du Canada. On le connaît notamment pour avoir représenté Mamadi Camara, les anges gardiens d’Edward Snowden et plusieurs autres.

Rappelons que Mme Anglade avait réussi à se faire se faire réélire dans sa circonscription face au candidat solidaire et au candidat caquiste, Nicolas Huard-Isabelle, au terme d’une lutte serrée.

L’élection partielle devrait être déclenchée d’ici le 1er juin prochain.

