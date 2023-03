Le candidat de Québec solidaire (QS) dans Saint-Henri-Sainte-Anne, Guillaume Cliche-Rivard, a été élu de manière convaincante lundi, avec 44,5% des voix. Le parti voit d’un bon œil cette victoire sans équivoque.

«La force de cette victoire nous surprend un peu. On le prend comme un encouragement», a mentionné le co-porte-parole de la formation Gabriel Nadeau-Dubois, lors d’une conférence de presse au Marché Atwater, mardi après-midi.



Guillaume Cliche-Rivard, qui est avocat spécialisé en immigration, a abondé dans le même sens, affirmant prendre cette victoire avec «beaucoup d’humilité».

«Je veux assurer que tous les habitants de la circonscription seront représentés par QS», a ajouté celui qui entend faire de l’enjeu du logement sa priorité au cours de son mandat.

«Logement, logement, logement. C'est ma priorité. C'est ça l'enjeu dans le Sud-Ouest. Les gens ont de la misère à se trouver un appartement, à payer leur loyer. Il faut que l'on construise du logement, il faut qu'on débloque des fonds pour les projets qui sont déjà prévus, il faut que l'on contrôle les hausses de loyer.» -Guillaume Cliche-Rivard

Quelles responsabilités à venir pour Me Cliche-Rivard?

«C’est sûr que ça remet des sourires sur les visages cette victoire, non seulement parce qu’on gagne, mais parce qu’on ajoute à notre équipe un membre de grande qualité», a déclaré Gabriel Nadeau-Dubois.

Questionné à savoir s’il fallait s’attendre à ce que le nouvel élu hérite de dossiers en particulier, le co-porte-parole a indiqué que des responsabilités lui seraient attribuées «en temps et lieux».

M. Nadeau-Dubois a cependant ouvert la porte à ce que les compétences en immigration de M. Cliche-Rivard soient mises à profit.

Les échos de l’Assemblée nationale

L’élection partielle dans la circonscription de Saint-Henri-Sainte-Anne était devenue nécessaire après la démission de l’ex-cheffe libérale Dominique Anglade le 1er décembre dernier, qui y occupait la fonction de députée depuis 2015.

Le chef par intérim du Parti libéral du Québec (PLQ), Marc Tanguay, a pris une part du blâme pour la défaite de son parti dans la circonscription.

«Est-ce qu’on aurait pu faire plus? Est-ce qu’on aurait pu faire différemment? Ça fera partie des questionnements qu’on aura en équipe au cours des prochains jours. Très clairement, c’est un résultat qui est un échec pour nous», a-t-il déclaré mardi.

Le Parti québécois (PQ), de son côté, estime que les solidaires ont été «plus libéraux que les libéraux» lors de cette élection. Le chef de la formation, Paul St-Pierre Plamondon, reproche notamment à QS d’avoir distribué des tracts unilingues anglophones, et de ne pas avoir traité de souverainisme et de déclin de la langue française, lors de la campagne.

«D’une certaine manière, Québec solidaire a mené une campagne plus libérale que les libéraux, qui n’eux n’osaient pas faire des communications uniquement en anglais. Clairement, le plan de match de Québec solidaire est de remplacer les libéraux», a déploré M. St-Pierre Plamondon.

Cette déclaration n’a pas semblé ébranler les solidaires, toutefois. «À l’époque, on nous disait qu’on était juste capables de battre le PQ, que ça servait juste à ça, Québec solidaire, à battre des circonscriptions péquistes et aujourd’hui, on se fait dire l’inverse. Au-delà des caricatures, je pense que les gens savent ce que c’est Québec solidaire», a rétorqué le leader parlementaire de QS et député d’Hochelaga-Maisonneuve, Alexandre Leduc.