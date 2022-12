L’administration de Valérie Plante procédera à la plus importante augmentation de taxes en plus d’une décennie. Ainsi, les taxes foncières résidentielles perçues par la Ville augmenteront en moyenne de 4,1 % (ou 164$) en 2023. Il s’agit de la plus forte augmentation de taxes depuis 2010. Il y aura également une augmentation de 2,9 % sur les propriétés commerciales.

Michel Bherer a discuté de cette décision mardi au bulletin Noovo Le Fil 22 avec Dominique Ollivier, présidente du comité exécutif à la Ville de Montréal.

Mme Ollivier précise d'entrée de jeu que la hausse moyenne de 4,1% des taxes foncières résidentielles est composée de la taxe sous le contrôle du conseil municipal de la Ville de Montréal (3,9%) à laquelle on ajoute les taxes des arrondissements qui varient entre 6% et 8%.

«Nous avons quand même pris deux mesures pour protéger le portefeuille des Montréalais, la première étant d'étaler le rôle sur trois ans. Aussi, nous sommes trois points sous l'inflation courante, donc la Ville va absorber une partie du choc dû à l'inflation», ajoute Mme Dominique Ollivier.

Pour expliquer le choix de cette hausse, Mme Ollivier souligne que Montréal est frappé de plein fouet par la hausse de l'inflation.

« Si nous avions fait le choix de limiter la hausse des taxes autour de 2% ou 2,5%, il aurait aussi fallu faire le choix de couper dans certains services et ça, nous ne voulions pas le faire», précise-t-elle.

«Nous avons un budget intelligent qui nous permet d'investir quand même et de conserver un niveau de services, mais de trouver un bon équilibre», ajoute-t-elle.

Voyez l'intervention complète de Dominique Ollivier dans la vidéo ci-haut.