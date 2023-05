L’avenir du site de l’ancien hippodrome de Montréal fera l’objet d’une «annonce majeure» conjointe du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal, comme il est indiqué dans un communiqué relayé par la municipalité vendredi.

Et de nombreuses figures politiques importantes participeront à cette annonce majeure, prévue ce lundi 29 mai au parc Saidye-Bronfman.



En plus de la mairesse Valérie Plante et du ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, il faut s’attendre à voir France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l’Habitation; Benoit Dorais, responsable de l’Habitation à la Ville de Montréal; la mairesse de l’arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Gracia Kasoki Katahwa; la présidente-directrice générale du Fonds de solidarité FTQ, Janie C. Béïque; ainsi que de nombreux autres partenaires.

Le 13 mai dernier, la Ville de Montréal a désigné le premier promoteur sélectionné pour construire sur le site abandonné de l'Hippodrome. Espace La Traversée a été choisi pour construire entre 200 et 250 appartements sur l'ancien site de l'Hippodrome, qui a fermé en 2009.

Cette organisation à but non lucratif est spécialisée dans le logement pour les populations vulnérables

Le projet devrait inclure 20 hectares d'espaces verts, des écoles et des espaces de bureaux. Il sera accessible par la station de métro Namur. Il n'y aura pas de stationnement dans la rue.

Les 200 à 250 unités annoncées samedi représentent une fraction des 6000 unités prévues à terme pour le site.

Il faut donc s’attendre lundi à plus de détails sur le projet, y compris un calendrier de construction.

Avec de l'information de CTV News.